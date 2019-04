7000 m2 ouverts au public, des bâtiments signés d’une star mondiale de l’architecture, des espaces pour s’initier aux merveilles de la matière: le CERN à Genève dévoile son futur Portail de la Science.

La nouvelle entrée du CERN, telle que les visiteurs pourront la découvrir dès 2022. (© RPBW / 2019 CERN)

Qui arrive pour la première fois au CERNLien externe, en périphérie de Genève, ne réalise pas forcément qu’il entre dans un temple de la science. Depuis une quinzaine d’années, le visiteur est accueilli par la majestueuse structure en bois du GlobeLien externe de la Science et de l’Innovation, mais pour le reste, les bâtiments ne paient pas de mine et ne laissent rien deviner de ce qui se joue en sous-sol, dans les accélérateurs de particules comme le LHCLien externe, le plus grand et le plus puissant de son espèce au monde.

En 60 ans d’existence, l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire a pourtant révolutionné notre connaissance de la matière, mais aussi notre manière de communiquer (en inventant le world wide web). Aujourd’hui, elle s’apprête à se doter d’un PortailLien externe digne de ce nom.

L’ensemble du nouveau Portail avec sa forêt et au centre, le Globe de la Science et de l’Innovation, héritage d’Expo02. (© RPBW / 2019 CERN)

Futurisme et nature

Les plans viennent du bureau de l’architecte italien Renzo Piano, à qui l’on doit rien moins que le Centre Beaubourg à Paris, le siège du New-York Times, plusieurs immeubles emblématiques de la Potsdamer Platz à Berlin ou le Centre Paul Klee à Berne.

Deux grands tubes de quelque 120 mètres de long seront suspendus de part et d’autre de la route – pour évoquer les tunnels où circulent les particules qu’étudie le CERN. Ils seront reliés par une passerelle aérienne qui donnera aussi accès à trois pavillons couverts de panneaux photovoltaïques, abritant les espaces d’exposition et de rencontres – dont une salle de 900 places.

Et pour bien rappeler que quelle que soit l’échelle, c’est la nature que le CERN étudie, tout l’ensemble - jusqu’au Globe - sera entouré d’une forêt, à créer de toutes pièces en plantant 400 nouveaux arbres.

Science pour tous

Ouvert à tous, «le Portail de la Science permettra au CERN d'élargir grandement son offre en matière d'éducation et de communication grand public, en particulier pour la jeune génération», a dit Fabiola Gianotti, directrice générale de l’institution, à l’heure de dévoiler les plans.

Concrètement, les bâtiments abriteront des expositions expliquant les secrets de la matière, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, mais aussi les accélérateurs, les expériences et l'informatique du CERN, la manière dont les scientifiques les utilisent et dont ces technologies sont utiles à la société.

Le coût total du chantier, qui devrait démarrer en 2020 et se terminer deux ans plus tard, frise les 80 millions de francs suisses, entièrement financés par des dons. La Fondation FCALien externe, du groupe Fiat-Chrysler, y a notamment mis 45 millions, à titre de soutien à la science et à l’éducation.

«Le nouveau Portail de la Science va satisfaire la curiosité de 300’000 visiteurs chaque année, dont de nombreux chercheurs et étudiants, mais également des classes d’école et des enfants avec leurs familles», se réjouit John Elkann, président du groupe automobile et de sa Fondation.







Le LHC en trois minutes

LHC Le LHC en trois minutes

Neuer Inhalt Horizontal Line