Une bactérie pourrait aider à se débarrasser des dioxines

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les dioxinesLien externe sont des polluants environnementaux qui appartiennent à un groupe de substances chimiques dangereuses connues sous le nom de polluants organiques persistants (POP). On les trouve partout dans le monde dans l’environnement, où elles peuvent persister pendant des décennies et s’accumuler dans la chaîne alimentaire. Plus de 90% de l’exposition humaine se fait par le biais de l’alimentation, principalement la viande et les produits laitiers, le poisson et les crustacés.

Les dioxines sont principalement des sous-produits indésirables de processus de fabrication, notamment la fonte, le blanchiment au chlore de la pâte à papier et la fabrication de certains herbicides et pesticides. Selon l’OMS, les incinérateurs de déchets non contrôlés (déchets solides et déchets hospitaliers) sont souvent les plus coupables en raison d’une combustion incomplète.

Dans le cas de Lausanne, les autorités locales affirment qu’il n’y a pas lieu de paniquer. La dioxine peut être cancérigène, mais seule l’absorption quotidienne de grandes quantités est problématique. L’eau potable de la ville n’est pas affectée. Toutefois, l’ampleur de la pollution à la dioxine a suscité des inquiétudes au niveau local quant à son impact sur la santé de la population, et les études se poursuivent.