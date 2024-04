Une nouvelle espèce de calamar fossile baptisée «Chuchichäschtli»

Une équipe scientifique zurichoise a découvert au Tessin des fossiles d'une espèce de calamar jusqu'alors inconnue et l'a baptisée «Chuchichäschtli». BILDMONTAGE SRF/SWISS JOURNAL OF PALAEONTOLOGY

Une équipe scientifique zurichoise a découvert au Tessin des fossiles d’une espèce de calamar jusqu’alors inconnue et l’a baptisée «Chuchichäschtli».

Les fossiles étaient stockés depuis plusieurs décennies dans une armoire de l’Université de Zurich. C’est en réexaminant la collection que l’importance de l’espèce de céphalopodes a été reconnue.

«Nous avons d’abord envisagé de donner à l’espèce le nom d’un collègue», commente Christian Klug de l’Institut de paléontologie de l’université à l’agence de presse Keystone-SDA.

«Mais le fossile est tellement disgracieux que nous ne voulions faire cela à personne.» Au lieu de cela, les scientifiques ont donc baptisé la créature «Ticinoteuthis Chuchichäschtli».

«Chuchichäschtli» est un mot suisse-allemand -qui désigne un petit placard de cuisine-, considéré comme représentatif des dialectes alémaniques, car très difficile à prononcer pour les personnes ne les parlant pas.

Des armoires remplies de nouvelles espèces

Il n’est pas rare de tomber sur une nouvelle espèce dans une collection, selon Christian Klug. «Il y a plein de nouvelles espèces qui attendent dans des tiroirs», explique-t-il.

«Les espèces qui vivent aujourd’hui ne représentent qu’environ 1% de toutes les espèces qui ont jamais vécu», ajoute le chercheur. En revanche, les paléontologues – les scientifiques qui étudient les fossiles – ne sont pas très nombreux, indique-t-il.

Vous pouvez lire l’article scientifique original dans le Swiss Journal of Palaeontology (en anglais) ici: Orthoceratoid and coleoid cephalopods from the Middle Triassic of Switzerland with an updated taxonomic framework for Triassic OrthoceratoideaLien externe

