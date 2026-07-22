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Scierie ravagée par le feu dans le village de Witerschwanden (UR)

Keystone-SDA

Une scierie est ravagée par le feu mercredi depuis l'aube à Witerschwanden, sur la commune de Spiringen (UR). Plusieurs personnes ont été évacuées dans les environs. L'incendie provoque un fort dégagement de fumée. La route du col du Klausen (UR/GL) a été fermée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La scierie est entièrement en flammes, a indiqué à Keystone-ATS la police uranaise. Aucun blessé n’a été signalé.

Le fort dégagement de fumée entraîne une forte odeur désagréable. La population est appelée à fermer portes et fenêtres et à éviter la région, selon AlertSwiss.

En 2012, une entreprise de construction en bois avait été détruite par un incendie, à Spirigen. Les deux sites sinistrés sont séparés de moins de deux kilomètres.

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