Scott Bessent compte rencontrer Guy Parmelin mercredi

Keystone-SDA

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent va rencontrer le président de la Confédération Guy Parmelin mercredi, a-t-il indiqué. L'Américain a évoqué de "très bonnes relations" avec la Suisse lors d'un point presse en marge du WEF.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Parmelin est très compétent sur le plan économique, a-t-il déclaré mercredi matin depuis la maison américaine basée dans l’église anglaise de Davos. Un accord équitable pour les citoyens américains est à portée de main grâce aux capacités de «leadership» du ministre de l’économie vaudois.

M. Bessent a toutefois indiqué craindre un rapprochement (de la Suisse) avec l’UE, dont la «bureaucratie» affaiblirait l’économie helvétique. Les Etats-Unis ont mené ces derniers jours une offensive diplomatique envers les Européens, les menaçant de surtaxes si le Groenland ne lui était pas cédé.

La Suisse a réussi à faire baisser les droits de douane américains de 39 à 15% en novembre dernier. Un accord doit toutefois encore être formellement établi d’ici au 31 mars pour sécuriser le deal. M. Parmelin s’est jusqu’ici montré prêt à aller de l’avant déjà à Davos sur les négociations, le mandat de négociations étant prêt côté suisse.

