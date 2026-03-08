Second tour en vue pour compléter l’exécutif de Presinge (GE)

Keystone-SDA

Un second tour aura lieu le 29 mars pour désigner un troisième conseiller administratif à Presinge (GE). Aucun des trois candidats en lice n'a obtenu la majorité absolue dimanche au premier tour de l'élection complémentaire visant à désigner un successeur à Rémy Tavernier, démissionnaire.

1 minute

(Keystone-ATS) Elu au printemps dernier, Rémy Tavernier, d’Ensemble pour Presinge, avait démissionné trois mois après son entrée en fonction, invoquant une charge de travail trop importante. Gilles Marti, ancien maire de la commune voisine de Puplinge, complète l’exécutif depuis le mois d’octobre au titre d’administrateur provisoire au côté de Serge Broquard (Vision globale) et d’Edgar Cardoso Inacio (Alors Presinge!).

Trois candidats étaient en lice dimanche. Bernard Mittey, de Presinge demain, est arrivé en tête. Adjoint au maire de 2020 à 2025 et candidat malheureux au printemps dernier sur une autre liste, il a récolté 136 suffrages. Il est suivi de près par un concurrent aux dernières élections générales, le conseiller municipal d’Ensemble pour Presinge Snoussi Laddi, qui a obtenu 109 voix.

Quant à Eliane Rodrigues Da Guerra, du groupe Presinge Solidarité, elle est loin derrière avec 56 suffrages. Le taux de participation s’est élevé à 63,21%. A moins que deux candidats ne se retirent, un second tour aura lieu à la fin du mois dans cette commune de 725 habitants.