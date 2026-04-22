Second volet du plan directeur approuvés par la Confédération (JU)

Keystone-SDA

La Confédération a approuvé la seconde étape de la révision du plan directeur cantonal jurassien, qui concerne les chapitres "Nature et paysage", "Environnement", "Energie" ainsi que "Tourisme et loisirs". La première étape, portant sur l'urbanisation et la mobilité, avait passé la rampe en 2019.

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(Keystone-ATS) Les 26 fiches concernées sont entrées en vigueur le 13 avril dernier, dans la foulée du feu vert donné par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), indique mercredi le canton du Jura dans un communiqué. Cette révision porte avant tout sur la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, le tourisme durable, la transition énergétique ainsi que les enjeux climatiques.

Parmi les principaux changements, un nouveau chapitre dédié au tourisme et aux loisirs a été ajouté dans la partie «Nature et paysage». Deux nouvelles thématiques touristiques y sont traitées, à savoir le réseau d’activités hivernales – notamment pour le ski de fond – et les hébergements insolites.

Ces derniers doivent prendre place en priorité dans les zones à bâtir, mais aussi, exceptionnellement, le long des principaux itinéraires de randonnée, de vélo et de VTT ainsi que du Grand Tour de Suisse. Le législatif cantonal souhaitait également rendre leur construction possible le long des réseaux équestres, ce que le DETEC a refusé. En effet, cela aurait concerné une trop grande partie du territoire jurassien.

Îlots de chaleur: orienter les communes

Par ailleurs, deux nouvelles fiches ont été établies sur les thèmes des émissions lumineuses et du climat. Le canton devra notamment créer un guide sur les îlots de chaleur afin d’orienter les communes dans leurs démarches.

La Confédération a également émis quelques réserves et procédé à des modifications. Les projets de diversification énergétique ne peuvent pas primer sur la production agricole dans l’espace rural, a-t-elle par exemple souligné. De plus, au sujet des réseaux de transport d’énergie, le plan directeur cantonal ne peut pas remettre en question les procédures fixées dans les plans sectoriels fédéraux.