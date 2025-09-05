Seize sites à (re)découvrir à Genève les 13 et 14 septembre

Keystone-SDA

A Genève, le public est invité à (re)découvrir seize sites à l'occasion des Journées du patrimoine, qui ont lieu le samedi 13 et dimanche 14 septembre. Ces visites permettront de s'imprégner des "histoires d'architecture", le thème retenu pour cette édition.

(Keystone-ATS) Les visites sont gratuites, mais certaines nécessitent une inscription. Le thème de cette édition permet d’exposer le patrimoine du bâti traditionnel, comme les châteaux, les églises, les administrations, les villas, mais aussi celui consacré aux minorités.

L’accent est mis sur des récits personnels et des perspectives surprenantes sur des ouvrages uniques. Parmi les visites proposées, figure celle d’Uni Dufour. Ce bâtiment de style brutaliste, parfois considéré comme un navrant bunker, est finalement devenu le témoin d’une époque où l’architecture redéfinissait le paysage urbain.

Des parcours à travers la ceinture fazyste, qui a été construite entre 1850 et 1914, permettront de mieux comprendre l’évolution de Genève à cette époque. Il sera notamment possible à travers ces parcours d’en apprendre plus sur la cathédrale de l’Exaltation-de-la-Sainte-Croix, aussi appelée l’église russe.

Elégance retrouvée

Récemment rénové, le Conservatoire de musique ouvrira aussi ses portes. Ce bâtiment construit entre 1855 et 1858 était le premier de ce type en Suisse. Il a été agrandi deux fois au cours du 20e siècle. Des transformations qui ont altéré ses espaces et la clarté de son plan. La dernière rénovation a permis au Conservatoire de retrouver son élégance néoclassique.

La rue de l’Hôtel-de-Ville, secteur où se concentrent le pouvoir et l’administration cantonale, révèlera aussi ses cours intérieures. Plusieurs bâtiments seront exceptionnellement ouverts. Des visites guidées permettront de découvrir l’histoire et l’architecture de cette rue emblématique.

Villa Nierlé

Autre lieu habituellement fermé au public: la villa Nierlé, à Lancy. Construite en 1962 sur un terrain en pente, face à la gare de la Praille, la villa de Pierre Nierlé abrite la famille et le bureau de l’architecte. Cet édifice conçu en béton brut concentre d’impressionnante d’innovations techniques. Mise récemment sous protection, la villa est actuellement en rénovation.

Les journées du patrimoine se déroulent dans toute la Suisse: plus de 400 lieux culturels ouvrent leurs portes à cette occasion. Il s’agit du plus grand événement de Suisse dans le domaine du patrimoine culturel.

