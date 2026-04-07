Semaine d’actions contre le harcèlement dans l’espace public (FR)

Keystone-SDA

Pour la troisième année de suite, la ville de Fribourg organise une semaine d'actions contre le harcèlement dans l'espace public. Du 27 avril au 3 mai, plusieurs ateliers, discussions et rencontres offriront des outils concrets pour comprendre, réagir et s'engager contre ce phénomène. Des sessions supplémentaires auront lieu les 8 et 9 mai.

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(Keystone-ATS) Gratuit et varié, le programme de cette semaine nommée «En confiance dans ma ville» doit permettre de sensibiliser, d’outiller et de mobiliser les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans face aux enjeux du harcèlement et des discriminations dans l’espace public. Cette période de la vie correspond souvent aux premières expériences de harcèlement, que l’on en soit la cible, le témoin ou l’auteur, souligne mardi la ville de Fribourg dans un communiqué.

Les activités permettront d’aborder des thématiques diverses comme le courage civil, l’autodéfense, les masculinités, l’appropriation de l’espace public, l’usage des réseaux sociaux ou encore les représentations de genre dans les jeux vidéo.

Afin de s’adresser le mieux possible aux jeunes, la ville s’appuie sur un réseau de partenaires issus des milieux associatif et socio-culturel. Ces collaborations permettent de créer des espaces de confiance, de favoriser la participation et d’ancrer les actions dans les réalités vécues par les jeunes.