Semaine de la démocratie à Genève: les jeunes à l’honneur

Keystone-SDA

La Semaine de la démocratie aura lieu à Genève du 4 au 12 octobre avec au programme 26 événements publics. Cette édition, qui réunit près de 40 partenaires institutionnels et associatifs, est consacrée à l'engagement citoyen des jeunes générations.

(Keystone-ATS) La démocratie traverse une période de questionnements profonds, relève la Chancellerie, à l’origine de cette manifestation. Face à la polarisation croissante, à la méfiance envers les institutions, à l’émergence du numérique, aux urgences climatiques et sociales, les systèmes démocratiques sont appelés à se repenser sans pour autant renier leurs fondements.

Les différents événements proposés pendant cette semaine permettront de s’interroger sur l’héritage des valeurs démocratiques et sur la participation citoyenne adaptée aux réalités du 21e siècle. Parmi les activités prévues, un parcours de réalité virtuelle pour expérimenter les mécanismes démocratiques ou encore une joute oratoire sur l’impact de l’IA sur la démocratie.

Une table ronde permettra de discuter des opportunités de la collecte électronique de signatures ou d’échanger autour de la participation des jeunes aux votations en présence de la conseillère d’Etat Delphine Bachmann. Des ateliers ludiques et des projections du concours CinéCivic sont aussi au programme.

Cette semaine consacrée aux enjeux démocratiques débutera le samedi 4 octobre avec un rallye à travers le Palais de justice. Ouverte aux enfants dès 10 ans, cette enquête à mener en famille ou entre amis permet de déambuler dans des salles du Palais et de visiter des endroits inaccessibles au public le reste de l’année. Les activités sont gratuites, mais certaines nécessitent une inscription préalable.

https://www.ge.ch/teaser/semaine-democratie-2025