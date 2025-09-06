La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Semaine de la mobilité à Lausanne: un programme tout en mouvement

La Semaine de la mobilité à Lausanne démarre lundi jusqu'au 14 septembre. Au programme de cette édition 2025: balade douce, jeu de piste, course d'orientation à vélo, bourse aux vélos, différentes balades à pied ou en Rétrobus, ainsi que des journées sans voiture dans cinq quartiers de la ville (13 et 14 septembre), a indiqué la Ville dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «C’est une semaine particulière, car elle réussit à la fois à inciter chacune et chacun à se déplacer à pied, à vélo ou en transport public, tout en mettant en valeur cinq quartiers de la Ville de Lausanne en invitant ses habitantes et habitants à se les réapproprier pleinement», explique Florence Germond, municipale en charge des finances et de la mobilité, citée dans le communiqué.

Toutes les activités proposées durant la Semaine de la mobilité sont gratuites et ouvertes à toutes et tous, précise encore la Ville. Certaines nécessitent une inscription préalable.

www.lausanne.ch/semainedelamobilite

