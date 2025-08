Sens Unik remonte sur scène: première à Berne

Keystone-SDA

Le mythique groupe de rap lausannois Sens Unik, emmené par Carlos Leal, remonte sur scène après quinze ans d’absence. Il a inauguré sa tournée d'été jeudi soir sur la Place fédérale de Berne, dans le cadre des festivités du 1er Août.

(Keystone-ATS) Sens Unik revient avec une série de concerts dans plusieurs festivals open air. La tournée a débuté le 31 juillet au Festival du Bierhübeli, puis se poursuivra le 1er Août à l’Estivale Open Air d’Estavayer-le-Lac. Le groupe se produira ensuite au Venoge Festival de Penthaz (15 août), au Zeughausareal d’Uster (16 août) et au Summerdays Festival d’Arbon (29 août).

Pionnier du rap et du hip-hop en Suisse romande, Sens Unik avait tiré sa révérence en 2010, après deux décennies marquées par dix albums et des titres devenus cultes. Le groupe s’était alors séparé après un ultime concert au Volkshaus de Zurich, suivi de deux apparitions plus confidentielles à Morat (FR) et Laax (GR).

Une première séparation avait déjà eu lieu en 2005, avant que les quatre membres – Carlos, Just One, Deborah et Bio – ne se retrouvent pour une tournée anniversaire célébrant les 20 ans du collectif.

Une référence du rap suisse

Sens Unik, lancé en 1987 à Renens (VD), s’est imposé comme une référence du rap suisse: il avait fait du quartier du Flon à Lausanne le centre de sa créativité musicale.

Depuis la fin de l’aventure Sens Unik, Carlos Leal s’est reconverti dans le cinéma. Aujourd’hui âgé de 56 ans, il a enchaîné les rôles dans des productions européennes, américaines et espagnoles, se faisant notamment remarquer dans « Casino Royale » (2006), où il incarne un croupier face à Daniel Craig. Après avoir vécu à Paris puis à Los Angeles pendant une vingtaine d’années, l’artiste est récemment revenu s’installer en Suisse.