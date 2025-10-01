La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Sept parcs lausannois plongés dans l’obscurité pour la biodiversité

Keystone-SDA

Lausanne franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son Plan lumière 2024–2033. Dès lundi, les Services industriels de Lausanne (SiL) éteindront totalement l’éclairage public dans sept parcs urbains considérés comme peu fréquentés de nuit.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) L’objectif est de favoriser la biodiversité et réduire la pollution lumineuse, tout en préservant la sécurité des espaces urbains. L’action devrait bénéficier aux espèces nocturnes, telles que chauves-souris, crapauds, vers luisants et lucioles, explique la Ville mercredi dans un communiqué.

Les parcs concernés sont la colline de Montriond, le petit parc de Montétan, le parc Pré-des-Casernes, la promenade de la Gottettaz, certains accès au Signal de Sauvabelin, les abords du lac de Sauvabelin ainsi que le parc de l’Elysée. Ces extinctions créent des zones d’obscurité volontaire, conformément au Plan d’action biodiversité de la Ville.

Comme pour les zones foraines, où plus de 120 luminaires ont déjà été supprimés et 500 programmés pour s’éteindre en milieu de nuit, il s’agit d’un test d’une année. Les habitants pourront donner leur avis à son terme.

Trois types de parcs

La stratégie distingue trois types de parcs. Les parcs dits «préservés» présentent une grande valeur écologique et une fréquentation nocturne limitée: leur éclairage peut donc être entièrement supprimé sans risque pour la sécurité, comme c’est le cas de la promenade de la Gottettaz.

Les parcs qualifiés de «traversés» correspondent à des lieux de passage: leur éclairage sera adapté, avec des spectres lumineux chauds. Ils seront allumés en début de soirée et en hiver au petit matin, puis déclenchés uniquement lors du passage de piétons grâce à des détecteurs de présence, à l’image du parc de Milan.

Enfin, les parcs considérés comme «animés» sont utilisés comme lieux de sociabilité nocturne: dans ces espaces, l’éclairage sera maintenu mais rendu plus respectueux de la biodiversité, grâce à l’utilisation de lumières chaudes et à une réduction progressive de l’intensité au fil de la nuit, comme cela sera le cas sur l’esplanade de Montbenon.

Suivi scientifique

À Sauvabelin, les accès aux établissements publics et l’arrêt de bus resteront éclairés jusqu’à minuit et demi. Les luminaires autour du lac et sur le chemin menant au Signal seront eux éteints.

Du côté du parc Bourget, reconnu comme réserve de biodiversité, l’éclairage du tronçon de la route de Vidy longeant l’étang sera supprimé, pour protéger notamment les populations de lucioles. Seuls les abords des arrêts de bus «UNIL-EPFL» et «Parc Bourget» resteront éclairés.

Pour mesurer l’impact de ces extinctions, la Ville a mandaté le Centre de coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris du Canton de Vaud (CCO). Des suivis sont réalisés dans les parcs et zones foraines, afin d’évaluer les effets sur les populations de chiroptères.

Un rapport intermédiaire confirme déjà l’importance de réintroduire l’obscurité dans les espaces verts et de relier entre eux ces «réservoirs de nuit». Le suivi se poursuivra jusqu’en 2027.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision