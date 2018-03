Serono: forte progression au premier semestre

Les ventes totales ont progressé de 13,6 pour cent sur les six premiers mois de l'année (plus 19,2 pour cent en monnaie locale), comparées au premier semestre 1999. Elles se sont ainsi élevées à 943,8 millions de francs. Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 30,8 pour cent pour le premier semestre 2000. Cette région représente actuellement plus du tiers des ventes totales de la société, soit 35,2 pour cent contre 30,6 pour la même période de l'an dernier. En Europe, les ventes du premier trimestre n'ont progressé que de 0,8 pour cent en dollars, mais de 13,4 pour cent en monnaies locales. Cette situation est due à la faiblesse des monnaies européennes par rapport au dollar américain. En Amérique latine, les ventes ont augmenté de 17,2 pour cent. Les frais de recherche et développement ont progressé de 12,5 pour cent pour s'établir à 203,4 millions de francs, soit 21,5 pour cent des ventes. Cette hausse est principalement due aux investissements consacrés à la découverte et au développement de la prochaine génération de produits recombinants. Les frais généraux pour le premier semestre ont baissé de 1,0 pour cent. Ils ne représentent que 9,3 pour cent des ventes. Cette diminution reflète l'attention portée au contrôle des frais administratifs ainsi que l'impact positif de mesures telles que l'introduction d'un système financier commun à l'ensemble de la société. Le groupe a doublé ses ventes dans le domaine du traitement de la sclérose en plaque. Cette rapide progression sur le marché est soutenue par d'importants essais cliniques sur cette maladie. Ils démontrent les avantages à long terme d'un traitement précoce et d'une posologie élevée. Serono commercialise aussi une hormone de croissance utilisée notamment dans les cas de maigreur extrême liée au sida. Ses ventes totales ont augmenté de 13,7 pour cent. Cette progression reflète une prise de conscience accrue de l'importance de la cachexie des sidéens, même lorsque ceux-ci sont traités par trithérapie. Leader du traitement de l'infertilité, la société détient également de fortes positions en neurologie, dans le métabolisme et la croissance. Son programme de recherche se concentre sur le développement de ces positions. swissinfo avec les agences

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Serono: forte progression au premier semestre 20. juillet 2000 - 12:43 Le groupe pharmaceutique genevois Serono, un des géants mondiaux de la biotechnologie, a annoncé jeudi avoir dégagé au premier semestre un bénéfice net en hausse de 50,9 pour cent, à 211,4 millions de francs. Les ventes totales ont progressé de 13,6 pour cent sur les six premiers mois de l'année (plus 19,2 pour cent en monnaie locale), comparées au premier semestre 1999. Elles se sont ainsi élevées à 943,8 millions de francs. Les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de 30,8 pour cent pour le premier semestre 2000. Cette région représente actuellement plus du tiers des ventes totales de la société, soit 35,2 pour cent contre 30,6 pour la même période de l'an dernier. En Europe, les ventes du premier trimestre n'ont progressé que de 0,8 pour cent en dollars, mais de 13,4 pour cent en monnaies locales. Cette situation est due à la faiblesse des monnaies européennes par rapport au dollar américain. En Amérique latine, les ventes ont augmenté de 17,2 pour cent. Les frais de recherche et développement ont progressé de 12,5 pour cent pour s'établir à 203,4 millions de francs, soit 21,5 pour cent des ventes. Cette hausse est principalement due aux investissements consacrés à la découverte et au développement de la prochaine génération de produits recombinants. Les frais généraux pour le premier semestre ont baissé de 1,0 pour cent. Ils ne représentent que 9,3 pour cent des ventes. Cette diminution reflète l'attention portée au contrôle des frais administratifs ainsi que l'impact positif de mesures telles que l'introduction d'un système financier commun à l'ensemble de la société. Le groupe a doublé ses ventes dans le domaine du traitement de la sclérose en plaque. Cette rapide progression sur le marché est soutenue par d'importants essais cliniques sur cette maladie. Ils démontrent les avantages à long terme d'un traitement précoce et d'une posologie élevée. Serono commercialise aussi une hormone de croissance utilisée notamment dans les cas de maigreur extrême liée au sida. Ses ventes totales ont augmenté de 13,7 pour cent. Cette progression reflète une prise de conscience accrue de l'importance de la cachexie des sidéens, même lorsque ceux-ci sont traités par trithérapie. Leader du traitement de l'infertilité, la société détient également de fortes positions en neurologie, dans le métabolisme et la croissance. Son programme de recherche se concentre sur le développement de ces positions. swissinfo avec les agences