Service médical scolaire: le canton de Berne révise le système

Keystone-SDA

En raison de la pénurie de médecins, le canton de Berne a décidé de réviser le service médical scolaire. La modification de l'ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er août, permettra aux communes de rallier un groupement régional ou de faire appel à du personnel infirmier spécialisé.

1 minute

(Keystone-ATS) Les communes auront «la possibilité de choisir parmi plusieurs modèles d’organisation», a indiqué jeudi le Conseil-exécutif bernois. Les parents des écoliers pourront aussi décider de faire effectuer les examens obligatoires par un médecin de leur choix.

Pour le gouvernement cantonal, la révision est nécessaire car les communes ont de plus en plus de difficultés à pourvoir les postes de médecins scolaires. Une enquête de 2023 a montré qu’environ 50 des 351 écoles participantes ne pouvaient pas offrir de service médical scolaire, bien qu’elles y soient légalement tenues.