Sexagénaire agressé par des mineurs en ville de Neuchâtel

Un homme de 67 ans, domicilié dans le canton de Neuchâtel, a été agressé mardi vers 16h00 en ville de Neuchâtel par des mineurs. La victime a reçu un violent coup de pied dans le dos, provoquant sa chute et nécessitant un transport à l'hôpital. Les auteurs de l'agression ont été identifiés et entendus.

(Keystone-ATS) «Les investigations menées ont permis d’identifier plusieurs jeunes impliqués dans cet acte de violence. Il s’agit de mineurs domiciliés dans le canton. Tous ont été entendus par les autorités compétentes, et la procédure suit son cours sous la direction de la juge des mineurs», a indiqué vendredi la police neuchâteloise.