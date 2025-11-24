La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

SGS rachète l’australien Information Quality

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a annoncé lundi l'acquisition de l'australien Information Quality pour un montant non précisé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La société, forte de 111 employés, est notamment spécialisée dans l’ingénierie numérique et les systèmes de données.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie SGS Digital Trust lancée en octobre par le groupe suisse, visant à déployer des technologies et des services numériques. Ces innovations doivent permettre à SGS d’encaisser au moins 200 millions de francs de recettes supplémentaires d’ici 2027, a-t-il souligné dans un communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision