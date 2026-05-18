Sierre: initiative pour améliorer le réseau cyclable de la Ville

Keystone-SDA

Un comité citoyen lance à Sierre l'initiative communale "pour un réseau cyclable sûr". Elle se veut une réponse concrète à l'avant-dernier rang de la Cité du Soleil dans le classement des villes suisses les mieux aménagées pour la pratique du "deux roues", selon un sondage.

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(Keystone-ATS) «Malgré un potentiel évident, la ville de Sierre souffre d’un manque d’infrastructures cyclables continues et sécurisées, ce qui rend la pratique du vélo peu attractive et parfois même dangereuse», résume les initiants dans un communiqué de presse diffusé lundi. «Cette situation est particulièrement préoccupante aux abords des établissements scolaires, où la cohabitation entre les différents usagers de la route expose les enfants et les jeunes à des risques évitables.»

L’initiative demande trois mesures principales: actualiser la stratégie vélo communale avec un objectif clair d’augmentation de la part modale à 15% d’ici 2040; planifier d’ici 2030 un réseau cyclable local sûr et direct reliant les principaux lieux de vie et mettre en place un groupe de travail technique associant autorités et représentants des usagers pour accompagner le développement des aménagements cyclables.

Un délai d’un an

La récolte de signatures court jusqu’au 12 mai 2027, soit durant un an. Le lancement officiel de la démarche se tiendra le samedi 23 mai à 10h30 sur la Place de l’Hôtel de Ville. Près d’un millier de paraphes seront nécessaires pour valider ladite démarche.

Parmi les initiants, on retrouve le président de Pro Vélo Valais/Wallis, Alexandre Bagnoud, l’ancien cycliste professionnel Steve Morabito et des élus du PLR et des Vert-e-s.