Simon Harris désigné par son parti pour devenir Premier ministre

2 minutes

(Keystone-ATS) Simon Harris a été élu dimanche à la tête du parti irlandais de centre droit Fine Gael, ce qui lui ouvre la voie pour devenir à 37 ans le plus jeune Premier ministre de son pays.

Cette élection “est l’honneur de ma vie”, a réagi Simon Harris après la proclamation du résultat par un responsable du parti lors d’un rassemblement à Athlone, à l’ouest de Dublin.

Il était le seul candidat pour diriger le parti et succéder à Leo Varadkar, qui a démissionné mercredi, à la surprise générale, de la tête du Fine Gael et de son poste de Premier ministre.

Le Fine Gael et ses partenaires de la coalition gouvernementale (Fianna Fail et le Green Party) forment une majorité au Dail, le parlement irlandais. Simon Harris pourra donc devenir Premier ministre le 9 avril à la reprise du parlement.

Le plus jeune

A 37 ans, Simon Harris sera ainsi le plus jeune “taoiseach” (prononcé “tee-shock” – un mot gaélique pour “chef” ou “leader”) de l’histoire de l’Irlande, devant Leo Varadkar, qui avait 38 ans quand il est devenu Premier ministre pour la première fois en 2017.

Simon Harris était ministre de l’Enseignement supérieur dans le gouvernement dirigé par Leo Varadkar.

Ce dernier a annoncé son départ mercredi, estimant “ne plus être la meilleure personne pour ce poste”. Leo Varadkar, 45 ans, a invoqué des “raisons politiques et personnelles” pour ce départ, à quelques semaines des élections européennes et à un an de la date prévue des législatives.

Dans son premier discours en tant que dirigeant du parti, Simon Harris a déclaré que c’était “le moment pour le Fine Gael de renouveler son engagement envers le peuple”. “Il y a énormément de choses à faire dans les mois à venir”, a-t-il dit.

Il a promis de soutenir les entreprises, “en particulier les petites entreprises” et de “faire en sorte que le travail paie”.

Il s’est par ailleurs dit “fièrement pro-européen”.