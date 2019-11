De la Suisse à l’Angleterre, de Vacallo à Londres: ce fut le voyage aller simple de Simone Giampaolo, un des jeunes réalisateurs de dessins animés les plus cotés du moment.

Dans la capitale britannique, il a obtenu son diplôme avant d’entamer diverses collaborations dans le secteur en tant que directeur d’animation pour Aardman AnimationsLien externe (le studio qui a produit entre autres «Chicken Run», «Shaun le mouton» ou la série «Wallace & Gromit»), pour Blue-Zoo AnimationsLien externe et pour JellyFish PicturesLien externe.

Créateur et réalisateur également de spots publicitaires et de courts-métrages (toujours basés sur une animation d’avant-garde), Simone GiampaoloLien externe est aujourd’hui engagé dans un grand projet, un film qui lui est propre, qui parle d’écologie, de réchauffement global, du futur et des nouvelles générations qui s’engagent pour protéger l’environnement.

Le film s’appelle «Only a Child», et pour le mener à bien, Simone a réuni quelque 25 dessinateurs aux styles différents, afin que chacun puisse ajouter une touche personnelle au résultat final.

Le projet peut compter sur le soutien de l’Office fédéral de la culture et sur celui de la Radiotélévision suisse. Le film sortira au printemps 2020. Et d’ci là, le réalisateur tessinois, que nous avons rencontré à Londres, nous en a dit (et montré) un peu plus. En avant-première!







(Traduction de l’italien: Marc-André Miserez)

Neuer Inhalt Horizontal Line