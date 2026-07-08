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Sion: l’orgue de Valère mis à l’honneur durant tout l’été

Keystone-SDA

Le 57e Festival international de l'orgue de Valère démarre samedi à Sion. Il se poursuivra jusqu'au 22 août. L'occasion de mettre en valeur le plus ancien orgue à tuyaux en fonction du monde.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Depuis 57 ans maintenant, le festival propose, chaque été, des concerts variés afin de faire découvrir les sonorités et les couleurs de cet instrument médiéval créé en 1435, soit il y a près de six siècles.

Cet été, le rendez-vous proposera sept concerts, répartis sur six semaines. Des solistes, des ensembles d’ici et d’ailleurs, du chant, des performances inédites figurent au programme de cette nouvelle édition, avec notamment la présence de l’Ensemble Alkymia, les Tempéraments du Parnasse ou Capella de la Torre.

Les concerts auront lieu cette année à 18h15 tous les samedis en la basilique de Valère, afin d’épargner l’instrument des grosses chaleurs

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