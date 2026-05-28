Sion: le programme 2026-2027 de la salle Noda a été dévoilé

La deuxième saison de la salle de concerts Noda à Sion a été présentée à la presse, jeudi. Celle-ci s'articule sur trois grands axes choisis par la directrice artistique du lieu, Giada Marsadri, soit: les femmes artistes, Beethoven et la voix.

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(Keystone-ATS) La pianiste russe Yulianna Avdeeva, lauréate du concours Chopin, ouvrira la saison, le 15 septembre, lors du premier concert, au côté de l’orchestre symphonique national de la RAI, la radio-télévision italienne.

Parmi les autres têtes d’affiche féminine, on notera la programmation de la jeune pianiste russe (19 ans) Alexandra Dovgan et de la pianiste helvético-argentine de renommée mondiale, Martha Argerich, qui sera l’artiste signature de la saison.

Une figure majeure

Cette présence féminine s’incarnera également via d’autres grandes voix de la scène internationale, notamment la violoniste Patricia Kopatchinskaja avec la camerata de Berne, la violoniste Vilde Frang et la violoncelliste Julia Hagen ainsi que la soprano Julie Fuchs.

Beethoven constitue le deuxième grand axe de la saison, à l’aube de 2027, année qui commémorera les 200 ans de sa disparition. «Cette figure majeure de l’histoire de la musique, qui a profondément transformé le langage symphonique et chambriste, traversera la saison comme un fil rouge», précise Giada Marsadri. «Si certains concerts lui seront intégralement dédiés, sa musique ponctura également plusieurs programmes, de la symphonie à l’ouverture, jusqu’à l’intimité de la sonate.»

Présences des frères Capuçon

Premier quatuor à cordes invité dans l’histoire de la salle sédunoise, le Belcea Quartet explorera l’univers chambriste de Beethoven. A cette occasion, Renaud Capuçon et le pianiste Mao Fujita entameront un cycle consacré aux sonates pour piano et violon, proposé en trois rendez-vous répartis sur l’année 2027. Enfin, la saison symphonique s’achèvera avec l’orchestre de la Suisse Romande (OSR) sous la direction de Daniele Gatti (28 mai).

Le Bruckner Orchester figure également à l’affiche tout comme l’orchestre de Paris. A cette occasion, Gautier Capuçon y présentera la première suisse du concerto pour violoncelle de Max Richter,

Des Pays-Bas à la France

Dernier fil rouge: la voix. Elle prendra toute son ampleur à travers trois rendez-vous majeurs, soit les présences: de l’Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, du Freiburger Barockorchester accompagné par le Collegium Vocale Gent et du choeur et orchestre Les Musiciens du Louvre qui proposeront une grande fresque spirituelle avec au coeur du programme le Requiem de Mozart.