Sion: un accusé afghan qui craint par-dessus tout un retour au pays

Keystone-SDA

Partager

Un Afghan a comparu, mercredi, devant le Tribunal cantonal valaisan. L'homme a dû répondre de tentative d'assassinat sur son épouse. En première instance, le Tribunal de Martigny l'avait condamné à 10 ans de prison ferme et à une expulsion de 15 ans de Suisse.

1 minute

(Keystone-ATS) Le 21 novembre 2022, l’accusé a poussé au sol son épouse. Il a alors saisi une branche de 80 cm et l’a battue à l’arrière du crâne, puis sur l’ensemble du corps. La victime a subi un traumatisme crânien, une atteinte à une vertèbre cervicale et des fractures de l’orbite et du sinus maxillaire gauche.

«Le jour où j’ai frappé ma femme, j’ai été idiot, mais les choses que j’ai bues ont pu m’influencer. Je le regrette», a souligné le prévenu. «La victime a survécu uniquement grâce à la chance, ici, l’intervention de tiers», a estimé le procureur Alexandre Rosset.

L’avocat du prévenu, Me Luis Neves, a plaidé pour une condamnation pour lésions corporelles simples, afin de lui éviter une expulsion et un retour dans un pays où il risque la vie.

Le jugement sera rendu ultérieurement.