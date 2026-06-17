La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Sion: un accusé afghan qui craint par-dessus tout un retour au pays

Keystone-SDA

Un Afghan a comparu, mercredi, devant le Tribunal cantonal valaisan. L'homme a dû répondre de tentative d'assassinat sur son épouse. En première instance, le Tribunal de Martigny l'avait condamné à 10 ans de prison ferme et à une expulsion de 15 ans de Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le 21 novembre 2022, l’accusé a poussé au sol son épouse. Il a alors saisi une branche de 80 cm et l’a battue à l’arrière du crâne, puis sur l’ensemble du corps. La victime a subi un traumatisme crânien, une atteinte à une vertèbre cervicale et des fractures de l’orbite et du sinus maxillaire gauche.

«Le jour où j’ai frappé ma femme, j’ai été idiot, mais les choses que j’ai bues ont pu m’influencer. Je le regrette», a souligné le prévenu. «La victime a survécu uniquement grâce à la chance, ici, l’intervention de tiers», a estimé le procureur Alexandre Rosset.

L’avocat du prévenu, Me Luis Neves, a plaidé pour une condamnation pour lésions corporelles simples, afin de lui éviter une expulsion et un retour dans un pays où il risque la vie.

Le jugement sera rendu ultérieurement.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision