Sion: un budget 2026 marqué par un haut niveau d’investissements

Keystone-SDA

Le budget 2026 de Sion présente un excédent de charge de 4,1 millions de francs. Cette situation n'empêchera pas la Ville de maintenir un haut niveau d'investissements nets, soit 27,3 millions de francs, l'an prochain.

(Keystone-ATS) «Je suis conscient que le budget est un peu plus compliqué que par le passé», a admis jeudi le président Philippe Varone devant la presse. «Nous avons fait un gros travail pour maitriser les charges ordinaires et nous avons dû utiliser la réserve de politique budgétaire à hauteur de 2,5 millions de francs.» Cette situation est contrebalancée par une tendance haussière du nombre d’habitants. Le budget 2026 a prévu une augmentation de 450 citoyens, à plus de 38’000.

Du côté des recettes fiscales, la commune table sur une hausse de 5,64 millions de francs par rapport au budget précédent (+ 4,2%). Une situation qui permettra de compenser la baisse prévue de 5,75 millions de francs sur l’activité achat-vente d’énergie des partenaires de la cité.

Une volonté d’ouvrir la discussion

Les charges issues du Canton augmentent de 3,25 millions de francs. Elles concernent le traitement du personnel enseignant, l’entretien des routes cantonales et le financement des régimes sociaux.

«Ces reports de charges cantonales sur les communes impactent les villes», constate le président sédunois. «Il est nécessaire d’ouvrir la discussion avec le canton sur la question de la centralité, qui n’est pas pris en compte.»

Le conseil municipal a également choisi d’augmenter les subventions pour les bus sédunois afin d’augmenter leurs cadences. Idem pour la petite enfance et les EMS. Globalement, la hausse des charges est identique aux recettes (+ 4,2%).

La marge d’autofinancement prévue pour 2026 se monte à 16,54 millons de francs. Elle ne couvre pas les investissements nets prévus pour un montant de 27’295’000 francs. L’insuffisance de financement se monte à 10,75 millions de francs. La ville va devoir emprunter pour couvrir cette différence.

Futur nouveau centre administratif

En 2026, Sion va notamment investir 11 millions de francs brut pour son nouveau centre administratif . La construction d’une passerelle à la gare coûtera 2,1 millions de francs l’an prochain. Le réaménagement des places des Cèdres et de la Planta atteindra les 1,3 million de francs. Enfin, un nouveau réservoir d’eau potable verra le jour aux Agettes pour 4 millions de francs, dont le 40% sera financé sur 2026 (1,6 million de francs).

«Nous arrivons gentiment à la fin de ce cycle d’investissements entamé en 2020», a conclu Philippe Varone.