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Sion: un garagiste accusé de détournement et de corruption

Keystone-SDA

Un garagiste du Valais central est accusé d'avoir détourné de l'argent qui a été volé par des tiers dans le coffre-fort d'un octogénaire. Braqué le 30 avril 2015, l'infortuné est resté attaché à une chaise durant six jours à son domicile, avant d'être sauvé.

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(Keystone-ATS) Lors de son interrogatoire, le prévenu a nié avoir suggéré de voler un coffre-fort, d’avoir montré les lieux à d’éventuels complices, d’avoir encaissé le butin ou encore d’avoir falsifié la comptabilité de son entreprise.

Le Kosovar a également refusé de reconnaitre une quelconque corruption d’un agent de police. Selon l’acte d’accusation, le prévenu a obtenu des informations sur des techniques de filatures, sur le brigandage, mais aussi sur le fait qu’il était soupçonné, avec un collègue, de s’adonner à du trafic de stupéfiants et d’avoir organisé des soirées libertines, où de la cocaïne était mise à disposition des invités.

Le Ministère public a requis 20 mois de prison avec sursis, l’avocat du prévenu, un acquittement.

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