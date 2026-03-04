Sion : Enevi investit 10 millions de francs dans une turbine

Enevi, la centrale qui alimente le chauffage à distance de la Ville de Sion, se dote d'une nouvelle turbine. Cet investissement stratégique va améliorer l'efficacité énergétique du site d'Uvrier et renforcer l’approvisionnement régional en électricité et en chaleur.

(Keystone-ATS) Lancé en janvier 2023, le remplacement de l’ancienne turbine est devenu réalité depuis l’automne dernier. Le projet a nécessité le démontage complet de l’ancien groupe turbo-alternateur, en service depuis plus de 30 ans, ainsi que d’importants travaux de génie civil pour accueillir la nouvelle installation de plus de 40 tonnes.

Livrée durant le printemps 2025, la turbine a été installée lors de l’arrêt annuel de révision, avant une mise en service l’automne dernier après plusieurs phases de tests et d’optimisation. L’investissement s’élève à près de 10 millions de francs. La nouvelle structure a été officiellement inaugurée, ce mercredi après-midi. Elle bénéficie d’une puissance de 6,5 mégawatts (MW).

Efficacité énergétique renforcée

Grâce à cette nouvelle turbine, Enevi prévoit une production électrique d’environ 40’000 MWh par an, ce qui correspond à la production annuelle d’environ six grandes éoliennes. Environ 30% de cette énergie (12’000 MWh) est consommée directement sur le site industriel d’Enevi, tandis que le solde est injecté dans le réseau électrique.

Par ailleurs, grâce à l’expansion du réseau de chauffage à distance (CAD) à Sion puis désormais à Conthey et à l’augmentation des besoins thermiques, notamment des serres horticoles des villes de Sion et de Sierre et de l’usine Valpellets à Uvrier, plus de 50’000 MWh de chaleur seront à terme valorisés chaque année.