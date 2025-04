Situation particulière déclarée en Valais, sous la neige

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat valaisan a déclaré la situation particulière dans le canton en raison des fortes chutes de neige jeudi. Des avalanches et des chutes d'arbres peuvent se produire à toute altitude, a-t-il averti. La population est appelée à rester à la maison.

(Keystone-ATS) « Au vu de la situation, le Conseil d’Etat a décidé de déclarer la situation particulière », peut-on lire. Les écoles de tous les niveaux y compris professionnels resteront fermées ce jeudi, précise le gouvernement valaisan dans un communiqué.

Il recommande à la population de limiter les déplacements au strict nécessaire, de ne pas se promener en forêt ou à proximité d’arbres. Les habitants sont aussi appelés à renoncer à filmer les événements et à se conformer strictement aux ordres des autorités.

Les personnes qui avaient prévu de se rendre en Valais pour les vacances de Pâques « sont invitées à décaler d’un jour » leur arrivée. Les chutes de neige « exceptionnelles » qui s’abattent sur le Valais devraient se prolonger jusque dans l’après-midi, selon les autorités.

Risque de chutes d’arbres

Le danger de chutes d’arbres est particulièrement élevé, indique le Conseil d’Etat. Les branches de plusieurs centaines d’arbres sont déjà tombées à Sierre, a indiqué plus tôt le service de communication de la ville à Keystone-ATS.

Le risque d’avalanche est aussi grand. Des coulées sont possibles à toute altitude, prévient le gouvernement. L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches a évalué dans son bulletin quotidien le risque à 4 sur une échelle de 5 en Valais ainsi que dans une partie du Tessin et du canton de Berne.

La ville de Sion, où il a beaucoup neigé, a bouclé plusieurs zones, y interdisant le trafic routier et piéton. Martigny n’est pour l’heure pas touché par les chutes de neige.

Problèmes de réseaux électrique et mobile

Le Val d’Hérens ainsi que celui d’Anniviers se sont retrouvés privés d’électricité dans la matinée. Le courant a depuis été rétabli en grande partie à Grimentz, Zinal, Vissoie et Ayer, indique le distributeur d’énergie OIKEN. Les autres régions sont toujours privées d’électricité.

Le réseau mobile est aussi perturbé. Swisscom annonce sur son site des dérangements dans certaines régions valaisannes et dans l’Oberland bernois. Le fournisseur espère résoudre le problème dans l’après-midi. Contacté par Keystone-ATS, Salt fait aussi part d’un réseau limité voire totalement interrompu dans les cantons de Berne et du Valais. Sunrise annonce une couverture mobile limitée à Evolène.

La centrale d’engagement de la police valaisanne est « surchargée d’appels » non urgents. Elle a prié la population d’appeler qu’en cas de réelle urgence. La police bernoise a indiqué avoir reçu une quarantaine de signalements depuis mercredi soir. Elle n’a connaissance d’aucun blessé dans le canton.

Trafic fortement perturbé

Les intempéries ont fortement perturbé le trafic routier et ferroviaire. Plusieurs routes sont inaccessibles. C’est le cas de celles du Simplon et du Grand St-Bernard. Les accès menant aux vallées latérales sont également fortement impactés.

Le TCS recommande aux voyageurs romands voulant se rendre au sud des Alpes pendant le week-end de Pâques d’emprunter le tunnel du Gothard. La météo ne devrait pas allonger encore la longueur des traditionnels bouchons durant cette période, selon son porte-parole.

Ligne reliant Milan interrompue

Côté trains, de nombreuses liaisons sont supprimées. Des problèmes de lignes de contact entraînent « l’interruption temporaire » des lignes Brigue-Domodossola-Milan, Brigue-Frutigen (BE) et Brigue-Loèche, indiquent les CFF.

Les Eurocitiy Genève-Milan sont supprimés entre Sion et Milan, de même que la liaison Bâle-Milan à partir de Spiez (BE). Plusieurs Intercity passent aussi à la trappe entre Spiez et Brigue ou entre Viège et Brigue.

Les voyageurs entre Lausanne et Viège sont acheminés via Berne. Pour se rendre en Italie par le train, les voyageurs doivent passer par Bellinzone via Lucerne ou Zurich.