SIX: le volume de négoce a baissé au mois d’août

Keystone-SDA

L'opérateur de la Bourse suisse SIX et de son homologue espagnole BME, appartenant au groupe SIX, ont enregistré un volume de négoce en recul en août par rapport au mois précédent.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A fin août, les recettes du groupe s’affichaient à 105,3 milliards de francs, soit une chute de 23,5% par rapport à juillet, rapporte un communiqué paru lundi. En euros, la baisse a été de 24% à 112,3 milliards sur la même période. Le nombre de transactions total a diminué de 21,6%.

Par rapport à août 2024, le chiffre d’affaires a augmenté en francs et en euros de respectivement 4,0% et 4,6%, tandis que le nombre de transactions global a diminué de 3,7%.

Dans le détail des recettes sur un an, pour SIX Swiss Exchange, les actions (-0,3%), les ETF (-22,6%) et les dérivés (-23,4%) ont tous reculé hormis les obligations (+12,7%). Pour BME Exchange, seuls les ETF ont perdu 8,9%, alors que les obligations ont bondi de 35,8%.

