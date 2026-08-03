SIX: le volume de négoce a crû au mois de juillet

Keystone-SDA

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SIX, l'opérateur des Bourses de Zurich et de Madrid, fait part lundi d'une solide croissance de ses volumes d'échange en juillet, en dépit de la période estivale. Ce sont les ETF qui ont constitué les segments de négoce les plus performants sur les deux marchés.

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(Keystone-ATS) Le volume de négoce total des Bourses de SIX a atteint 157,7 milliards de francs en juillet, soit une hausse de 14,5% en glissement annuel, indique SIX dans un communiqué.

Au total, plus de 1,1 billion de francs ont été négociés depuis le début de 2026 sur l’ensemble de SIX, soit une progression de 15,2%. Le nombre total de transactions a augmenté de 21,4% par rapport à juillet 2025.

SIX Swiss Exchange et BME Exchange (Bolsas y Mercados Españoles) ont toutes deux fait état d’une croissance continue du volume de négoce des actions, en hausse respectivement de 17,3% et 14,0% par rapport à la même période un an plus tôt. Cela s’est traduit par 81,8 milliards de francs négociés en actions sur le marché suisse et 41,6 milliards d’euros (38,8 milliards de francs) sur le marché espagnol.

Les ETF se sont avérés être les secteurs les plus compétitifs sur les deux marchés. Sur SIX Swiss Exchange, le volume de négoce des ETF a progressé de près d’un tiers (31,2%) et de quatre cinquièmes (81,7%) sur BME Exchange par rapport à juillet 2025.

En matière de cotations de produits, les produits structurés ont également enregistré une forte croissance en glissement annuel, ayant plus que doublé (116,7%) sur le marché suisse et ayant plus que triplé (237,7%) sur BME Exchange.

Le mois dernier, l’indice suisse des valeurs vedettes SMI a progressé de 1,1% pour atteindre 14’346,1 points, ce qui correspond à une performance de 8,1% depuis le début de l’année. L’IBEX 35 a clôturé le mois à 19’783,0 points, soit une croissance de 1,6% par rapport à sa clôture de juin, et une hausse de 14,3% depuis le début de l’année.