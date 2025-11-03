SIX a vu passer près de 100 milliards de francs en octobre

Le volume de négoce de SIX Swiss Exchange, l'opérateur de la Bourse suisse, a affiché une solide croissance à deux chiffres au cours du mois d'octobre, tirée par les actions et les produits structurés.

1 minute

(Keystone-ATS) Le volume des transactions a atteint 99,7 milliards de francs en octobre, soit une hausse de 11,7% sur un mois, selon le communiqué paru lundi. Depuis le début de l’année, 962,5 milliards de francs ont transité par la plateforme.

Les produits structurés ont enregistré la plus forte croissance, bondissant de 33,5% sur un mois. «La dynamique s’est également maintenue pour les cotations de produits structurés, qui ont augmenté de 89,9% en 2025 comparé à la même période en 2024», souligne le document.

De son côté, le volume de négoce des actions a grimpé de 12,8%.

L’indice phare de la Bourse suisse, le SMI, a progressé de 1,0%, clôturant le mois à 12’234,5 points, soit une hausse de 5,5% depuis le début de l’année.

A la Bourse espagnole BME, également détenue par SIX, les actions ont été le segment ayant enregistré la plus forte croissance du volume de négoce, avec une hausse de 25,2% sur un mois. Ceux des fonds indiciels cotés (ETF) et des titres à revenu fixe ont respectivement crû de 19,7% et 19,5%.

L’IBEX 35, regroupant les valeurs vedettes de la place financière madrilène, a atteint un niveau record en octobre, progressant de 3,6% pour dépasser les 16’000 points. Avec 16’033 points à la fin du mois, il affiche une poussée de 38,3% depuis janvier.