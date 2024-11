SIX acquiert Acquis, valorisé autour de 200 millions de livres

L'opérateur de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange a convenu avec l'exploitant de la plateforme de négoce Acquis Exchange d'une offre de reprise de la société britannique, valorisant cette dernière à quelque 200 millions de livres (224 millions de francs).

(Keystone-ATS) Les actionnaires actuels d’Acquis se verront proposer 727 pence par titre en numéraire, correspondant à une prime de 68% sur le cours pondéré moyen des six derniers mois, voire de 120% sur le prix de clôture de 330 pence au 8 novembre, souligne un communiqué diffusé lundi.

Fondée en 2012, Acquis dispose de bureaux à Londres et à Paris. La société se présente comme une plateforme d’échange d’actifs non hypothéqués et fournisseur de données boursières, entre autres.