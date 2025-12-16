Six ans de prison ferme pour un violeur récidiviste en Valais

Un Fribourgeois installé en Valais a été condamné mardi à six ans et deux mois de prison ferme par le Tribunal de Monthey (VS). Le prévenu a notamment été reconnu coupable de viols et d'actes sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

(Keystone-ATS) L’homme de 27 ans a été condamné pour avoir maltraité cinq ex-partenaires entre 2016 et 2024. Son «modus operandi» était à chaque fois identique: il générait une dépendance affective, isolant sa victime de son entourage, puis faisait usage de violences physiques et psychologiques et de chantage au suicide pour imposer ses désirs, sexuels ou non.

Il a aussi été jugé coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, de contrainte, de remise de stupéfiants à des mineurs ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, principalement pour consommation de haschich.

Selon le verdict prononcé par le tribunal montheysan, le prévenu doit verser 2000 francs d’indemnité pour tort moral à l’une des victimes. Le jugement est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal.