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Six blessés dans un accident de la route à Glovelier (JU)

Keystone-SDA

Un automobiliste qui circulait de Sceut en direction de Glovelier (JU) a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi soir vers 21h10. Après avoir notamment percuté la glissière de sécurité, la voiture a terminé sur le toit. Les six occupants ont été transportés à l'hôpital, dont deux héliportés, indique samedi la police cantonale jurassienne.

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1 minute

(Keystone-ATS) Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le conducteur a percuté l’îlot central situé à l’intersection de la route de Sceut, s’est déporté sur la droite et a heurté la glissière de sécurité. Sous l’effet du choc, la voiture a traversé la chaussée vers la gauche dans le fossé, a été projetée à nouveau sur la route avant de terminer sa course sur le toit, détaille la police dans son communiqué.

Les six occupants ont été transportés à l’hôpital. Deux d’entre eux ont été héliportés vers les hôpitaux universitaires de Bâle et Berne. Les autres ont été pris en charge dans des établissements jurassiens.

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