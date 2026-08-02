Six lacs où se baigner dans le canton de Vaud

Keystone-SDA

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Où se baigner dans le canton de Vaud en dehors du Lac Léman? Entre lacs naturels et artificiels, le territoire regorge de sites très différents. Tour d'horizon non-exhaustif.

3 minutes

(Keystone-ATS) ETANG DU DUZILLET à Ollon: L’étang s’est formé après le percement accidentel d’une nappe phréatique en 1997. Cette ancienne gravière se trouve ainsi au milieu d’une région industrielle. Longue d’environ 500 mètres, la «gouille» est très appréciée des baigneurs et accessible en voiture. Elle est aussi un site de plongée très apprécié.

LAC BRENET entre Le Lieu et l’Abbaye: Situé dans la Vallée de Joux, il est parfois appelé «petit frère» du Lac de Joux, car il est situé à environ 200 mètres. Avec ses 1,5 kilomètre de long et 500 mètre de large, il est aussi apprécié pour sa promenade, puisqu’il est possible de faire le tour en une heure environ. Comme son «grand frère», il gèle parfois entièrement en hiver (mais attention, il n’est pas possible d’y patiner).

LAC RETAUD à Ormont-Dessus: Le vert de la nature qui l’entoure se reflète volontiers dans ses eaux alpines. Situé non loin du Col du Pillon – 30 minutes à pied -, le lac Rétaud se trouve à 1685 mètres d’altitude et offre une vue sur le glacier des Diablerets et plusieurs sommets. Le site dispose aussi d’un parking.

LAC DES CHAVONNES à Ormont-Dessous: Une légende conte qu’un trésor gardé par un dragon blanc se cache dans le lac. Alors que des diamants blancs scintillent au fond de l’eau pour certains, d’autres rappellent l’existence de la roche incrustée de pyrite, un minéral brillant. Lui aussi entouré de verdure, le Lac des Chavonnes est un lac naturel niché à près de 1700 mètres d’altitude. Sa profondeur maximale atteint un peu moins de 30 mètres. Il est accessible par de nombreux chemins de randonnée ou approchable en voiture.

LAC DE MAYEN à Leysin: Petit lac de montagne de moins d’un hectare, il se trouve sous la tour du même nom et celle d’Aï, à 1824 mètres d’altitude. Le lieu est aussi un repère pour les marmottes et les chamois. Il est accessible uniquement via des chemins de randonnée, à pied ou à VTT. Certains privilégient la descente depuis le sommet de la Berneuse, rejoignable en télécabine.

LAC LIOSON à Ormont-Dessous: Plus frais que les autres lacs, il est parfois appelé «perle des lacs alpestres». Ce plan d’eau d’origine glaciaire mesure environ 395 mètres sur 290 mètres. Sa profondeur maximale: 28 mètres. Il se trouve à 1848 mètres d’altitude et à environ 1h30 de marche du Col des Mosses. Les plus téméraires peuvent continuer leur ascension en direction du Pic Chaussy (2351 mètres d’altitude).

A noter qu’il est possible de guetter la température – ainsi que d’autres données scientifiques – de certains lacs sur la plateforme https://www.alplakes.eawag.ch/.