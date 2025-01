Six morts dans l’incendie d’un restaurant en République tchèque:

Keystone-SDA

Six personnes sont mortes et huit autres ont été blessées dans l'incendie d'un restaurant de la ville de Most, dans le nord-ouest de la République tchèque, ont annoncé dimanche les services de secours.

(Keystone-ATS) « Le feu s’est propagé extrêmement vite après qu’un radiateur à gaz a été probablement renversé », ont indiqué les pompiers sur X.

L’incendie s’est déclaré tard samedi dans un restaurant dans la ville de Most, à environ 70 kilomètres de la capitale Prague. Il a été maîtrisé après minuit, ont ajouté les pompiers.

« Malgré tous les efforts déployés, l’incendie a eu des conséquences tragiques pour six personnes », ont-ils déclaré.

Huit autres personnes ont été blessées, dont six grièvement, et elles ont été hospitalisées dans des établissements à Prague, Most et dans la capitale régionale d’Usti nad Labem.

Le ministre de l’Intérieur Vit Rakusan a indiqué sur X que les pompiers avaient évacué une trentaine de personnes du restaurant et d’un immeuble d’habitation adjacent.