Six personnes sauvées d’un bateau en feu sur le lac Majeur

Keystone-SDA

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Mercredi, six personnes ont été secourues saines et sauves d'un bateau en feu sur le lac Majeur. L'accident s'est produit au large de la localité italienne de Cannobio.

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(Keystone-ATS) Selon l’agence de presse italienne Ansa, les personnes secourues sont cinq touristes et un skipper suisse. Le bateau est immatriculé en Suisse.

Les passagers ont été secourus par les garde-côtes de la Guardia di Finanza italienne. Une fois les six personnes évacuées à bord du bateau de patrouille, les agents ont amarré le bateau en feu à une bouée afin d’attendre l’arrivée des pompiers.