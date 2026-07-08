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Six personnes sauvées d’un bateau en feu sur le lac Majeur

Keystone-SDA

Mercredi, six personnes ont été secourues saines et sauves d'un bateau en feu sur le lac Majeur. L'accident s'est produit au large de la localité italienne de Cannobio.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon l’agence de presse italienne Ansa, les personnes secourues sont cinq touristes et un skipper suisse. Le bateau est immatriculé en Suisse.

Les passagers ont été secourus par les garde-côtes de la Guardia di Finanza italienne. Une fois les six personnes évacuées à bord du bateau de patrouille, les agents ont amarré le bateau en feu à une bouée afin d’attendre l’arrivée des pompiers.

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