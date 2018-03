Ski: une Suissesse première à Crans-Montana

Deux mois après avoir subi une énième opération au genou droit et moins de trois semaines après une impressionnante chute dans la descente des jeux Olympiques à Whistler, Dominique Gisin, 24 ans, a devancé les deux Américaines Lindsey Vonn, leader de la Coupe du monde, et Julia Mancuso. Pour 15/100, elle prive Lindsey Vonn, victorieuse de la descente samedi, d'un doublé. Mais la championne olympique de descente conforte son avance au classement général, où elle dispose de 245 points sur l'Allemande Maria Riesch, seulement 8e dimanche, avant les quatre épreuves finales à Garmisch-Partenkirchen la semaine prochaine. Chez les hommes, la Coupe du monde faisait arrêt dimanche à Kvitfjell, en Norvège, pour le super-G. Tobias Grünenfelder y a signé la performance suisse du jour. Ex-aequo avec la star locale Aksel Lund Svindal, le Glaronais a pris la troisième place lors d'une épreuve remportée par le Canadien Erik Guay. Les deux Didier, Cuche et Défago, ont quant à eux été éliminés à quelques secondes de l'arrivée, Cuche ayant manqué une porte et Défago perdu un ski. Enfin le Grison Carlo Janka a dû se contenter d'une septième place. swissinfo.ch et les agences

