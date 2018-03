La Norvégienne avait déjà remporté l'épreuve individuelle et succède au palmarès à l'Allemande Sandra Schmitt, qui a perdu la vie l'automne dernier à Kaprun, lors du tragique accident de téléphérique. La troisième place est revenue à la Canadienne Tam Bradley. Il s'agit de la seconde médaille d'argent décrochée par la Suisse lors de ces Mondiaux, après celle de Michèle Rohrbach en saut. Corinne Bodmer, qui avait terminé à la quatrième place de l'épreuve individuelle, a obtenu là, sa seconde médaille dans un grand rendez-vous intercontinental, après le bronze décroché en 1999 à Meiringen. Deuxième Suissesse en lice, Nathalie Schmid (26e) n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale, réservée aux 23 meilleures. Chez les hommes, le titre est revenu au Français Stéphane Yonnet, vainqueur en finale du Suédois Patrik Sundberg. La troisième place est revenue à un autre Français, Johann Grégoire. Les deux Helvètes engagés dans cette épreuve, Christian Stohr et Pascal Chanson, ont tous deux manqué la qualification pour la phase finale, en se classant respectivement 36e et 39e. swissinfo et les agences

Ski acrobatique: Corinne Bodmer en argent, au duel de bosses. 22. janvier 2001 - 23:24 Corinne Bodmer (31 ans) s'est adjugée la médaille d'argent de l'épreuve de duel des bosses, lors des Championnats du monde, disputés à Whistler au Canada. La Vaudoise a été battue par la Norvégienne Kari Traa, vice-championne olympique. La Norvégienne avait déjà remporté l'épreuve individuelle et succède au palmarès à l'Allemande Sandra Schmitt, qui a perdu la vie l'automne dernier à Kaprun, lors du tragique accident de téléphérique. La troisième place est revenue à la Canadienne Tam Bradley. Il s'agit de la seconde médaille d'argent décrochée par la Suisse lors de ces Mondiaux, après celle de Michèle Rohrbach en saut. Corinne Bodmer, qui avait terminé à la quatrième place de l'épreuve individuelle, a obtenu là, sa seconde médaille dans un grand rendez-vous intercontinental, après le bronze décroché en 1999 à Meiringen. Deuxième Suissesse en lice, Nathalie Schmid (26e) n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale, réservée aux 23 meilleures. Chez les hommes, le titre est revenu au Français Stéphane Yonnet, vainqueur en finale du Suédois Patrik Sundberg. La troisième place est revenue à un autre Français, Johann Grégoire. Les deux Helvètes engagés dans cette épreuve, Christian Stohr et Pascal Chanson, ont tous deux manqué la qualification pour la phase finale, en se classant respectivement 36e et 39e. swissinfo et les agences