Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Ski alpin: et de deux pour Sonja Nef 06. janvier 2001 - 14:58 Sonja Nef a remporté samedi le slalom géant de la Coupe du monde féminine de ski alpin à Maribor, en Slovénie. La Suissesse confirme sa bonne forme. Il s´agit en effet de son 2e succès d'affilée et de sa 4e victoire de la saison. Deuxième après la 1ère manche, Sonja Nef (28 ans) a devancé dans un total de 2 minutes 37 secondes et 97 centièmes à l'issue des deux manches l'Italienne Karen Putzer. Sur une piste heurtée, qui n'a tenu que par miracle - il faisait dix degrés dans la station slovène - l'Autrichienne Renate Goetschl a réussi à se hisser sur la troisième marche du podium. Corinne Rey-Bellet a été moins heureuse. Bien qu'ayant terminé en tête lors de la première manche, la skieuse romande n'a pas réussi à maintenir sa position. Elle a finalement rétrogradé au 4e rang. Autre Suissesse en course, Lilian Kummer s'est classée à la 13e position. La Croate Janica Kostelic, qui a fêté ses 19 ans vendredi, a pour sa part pris la 5e place, consolidant du coup sa 1ère place au classement général de la Coupe du monde. Quant à Sonja Nef, cette 8e victoire de sa carrière lui permet de se détacher au classement de la Coupe du monde de la discipline. swissinfo avec les agences