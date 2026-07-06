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Sky rachète l’activité médias d’ITV

Keystone-SDA

Le groupe de médias britannique Sky a convenu de racheter les chaînes de télévision et la plateforme de vidéos en ligne ITVX de son compatriote ITV pour un montant pouvant atteindre 1,6 milliard de livres (1,7 milliard de francs),.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «La nouvelle entreprise disposera des ressources et des capacités technologiques nécessaires pour rivaliser plus efficacement avec les entreprises mondiales des médias et de la technologie présentes au Royaume-Uni», est-il souligné dans le communiqué.

Le montant de l’opération, qui concerne la branche Media & Entertainment (M&E) du groupe ITV, pourrait atteindre 1,6 milliard de livres (1,9 milliard d’euros), dont 1,2 milliard en numéraire.

Sky s’est également engagé à investir 2,1 milliards de livres sur cinq ans dans les contenus d’ITV Studios, la branche de production audiovisuelle d’ITV, qui n’est pas concernée par le rachat.

«Il s’agit d’un moment décisif pour les médias britanniques et d’une opportunité de construire un avenir plus solide pour deux des marques les plus appréciées et les plus fiables du Royaume-Uni», a déclaré Dana Strong, directrice générale du groupe Sky, dans le communiqué.

L’opération devrait permettre de réaliser environ 200 millions de livres d’économies par an d’ici trois ans, selon le communiqué.

Les deux entreprises avaient annoncé en novembre 2025 être entrées en discussions préliminaires en vue de cette opération.

«La taille est plus cruciale que jamais pour rivaliser, au Royaume-Uni, avec les géants mondiaux du streaming et YouTube», souligne Sky, relevant que la nouvelle entreprise représentera «environ 20% de l’ensemble de la consommation télévisuelle à domicile au Royaume-Uni, se plaçant derrière la BBC et devant YouTube».

Sky est aujourd’hui la propriété du câblo-opérateur américain Comcast, qui a cependant annoncé le 29 juin la séparation de ses activités médias, incluant aussi sa filiale NBCUniversal.

Sky et NBCUniversal seront placés dans un nouveau véhicule coté, qui prendra le nom de NBCUniversal.

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