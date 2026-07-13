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Skyguide devrait licencier deux fois moins que prévu

Skyguide devrait procéder à deux fois moins de licenciements que prévu initialement
Skyguide devrait procéder à deux fois moins de licenciements que prévu initialement Keystone-SDA

Skyguide s'attend à licencier deux fois moins de personnes que les 220 coupes annoncées en mai pour fin 2027. Les postes seront supprimés, mais des départs à la retraite anticipée absorberont une partie d'entre eux, a dit lundi la société suisse de contrôle aérien.

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1 minute

(Keystone-ATS) Au terme de la consultation, elle précise que des départs volontaires pourront encore faire baisser le chiffre des personnes congédiées. L’objectif reste de biffer environ 200 postes et de mener des économies de près de 51 millions de francs.

«Nous sommes conscients que les dernières semaines ont été synonymes de fortes incertitudes et préoccupations pour nos collaborateurs et collaboratrices», affirme le patron de Skyguide Peter Merz. Un plan social accompagnera les licenciements. L’entreprise doit faire face à des coûts importants. Les prochaines étapes continueront d’être relayées publiquement, ajoute-t-elle.

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