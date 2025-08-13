Smartphones et montres connectées sous silence au postobligatoire

Keystone-SDA

Dans le canton de Vaud, près de 135'000 jeunes feront leur rentrée lundi prochain. Cette rentrée scolaire 2025/2026 est marquée par une restriction des smartphones au postobligatoire, le développement des compétences transversales, l'amélioration du climat scolaire - lutte contre les violences et le racisme - et le projet d'une application pour faciliter la relation famille-école.

(Keystone-ATS) Totalement interdits sur le temps scolaire depuis 2019 à l’école obligatoire, les smartphones et objets connectés seront soit éteints soit en mode silence et rangés pendant les cours dans les écoles professionnelles et les gymnases, soit dans le sac de l’élève ou dans des casiers mis à disposition. Ils pourront être, en revanche, utilisés durant les pauses entre les cours et de midi.

Vaud n’a donc pas opté pour une interdiction stricte et totale, prônant la nuance, a résumé mercredi devant les médias le conseiller d’Etat en charge des écoles vaudoises Frédéric Borloz à l’Ecole professionnelle de Lausanne EPSIC. L’objectif essentiel est que le téléphone ne soit plus visible et distractif sur la table de l’élève.

Racisme: tolérance zéro

Le chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) a aussi insisté sur le climat scolaire. Le plan de lutte contre le racisme annoncé l’année passée est prêt et peut se déployer. Tolérance zéro, encouragement à l’ouverture, sensibilisation ou encore parler du racisme et de l’antisémitisme en classe ont été parmi les mesures évoquées.

Une directive concernant les objets dangereux, comme les armes blanches, est, lui, en préparation, a annoncé Cédric Blanc, directeur général de l’enseignement obligatoire (DGEO).

Profil de l’élève auto-évalué

Autre priorité de cette rentrée pour les acteurs du DEF, tant dans l’enseignement obligatoire que postobligatoire, ce sont les compétences transversales. « L’auto-évaluation du profil de l’élève devient un complément aux notes, comme un bagage supplémentaire », a expliqué M. Borloz.

Des projets-pilotes permettent désormais aux élèves en fin de scolarité d’identifier leurs compétences personnelles, méthodologiques et sociales, comme par exemple la fiabilité, le travail d’équipe, la créativité, l’esprit d’initiative, l’habileté manuelle ou encore le savoir-vivre.

Une fois identifiées, ces compétences sont inscrites dans le dossier des élèves et peuvent être jointes à des postulations pour des recherches de stages ou de places d’apprentissage. Ce dispositif devrait progressivement s’étendre dans le canton.

Portail de communication

Les services du ministre entendent également continuer leurs efforts dans les relations avec les parents. Une application de communication « fait maison » sera développée et testée début 2026 pour être ensuite proposée de manière progressive à la rentrée 2026-2027 à l’ensemble des établissements de la scolarité obligatoire.

Elle permettra dans un premier temps de communiquer plus facilement avec les parents d’une classe, remplaçant les circulaires qui se perdent ou l’utilisation de messageries tierces et peu sécurisées. La gestion des absences et d’autres fonctionnalités comme la mise à disposition des horaires seront ensuite ajoutées, a détaillé M. Blanc.

Cette rentrée 2025/2026 est aussi marquée par l’ouverture du nouveau Gymnase de Crissier, qui sera inauguré le 28 août. L’établissement près de Lausanne accueillera dans un premier temps 300 gymnasiens dès lundi. Puis en plusieurs étapes jusqu’à 1200 élèves d’ici l’introduction du gymnase en quatre ans à l’horizon 2030.

Finances compliquées

Sur le plan financier, Frédéric Borloz a averti que la situation était « compliquée ». Déjà 13,5 millions d’économie ont été planifiées dans le budget 2025. L’effort devra se poursuivre pour le budget 2026, a-t-il dit sans donner plus de détails. « Nous allons prendre des mesures qui ne péjoreront pas le fonctionnement de l’école », a assuré le ministre de l’éducation.

Avec 613 élèves de plus que l’année passée, ce sont précisément 134’942 élèves qui feront leur rentrée lundi: 98’642 dans les établissements de l’école obligatoire et de la pédagogie spécialisée et une projection de 36’300 apprentis et gymnasiens, détaille le DEF. Les directions de plus de 140 lieux de formation comptent actuellement environ 15’000 enseignants.