SMG annonce sa cotation à la Bourse suisse

Keystone-SDA

Coentreprise de TX Group, La Mobilière, Ringier et General Atlantic, Swiss Marketplace Group (SMG) a annoncé mardi sa cotation à la Bourse suisse. La date de l'introduction dépendra notamment des conditions du marché.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «TX Group est convaincu des perspectives à long terme de SMG, tant en termes de flux de trésorerie que de performance, et ne vendra aucune action dans le cadre de l’introduction en Bourse prévue», indique un communiqué.

Le niveau de flottant est indiqué garanti à au moins 20%. TX Group conservera toutes ses parts. La Mobilière et Ringier serviront les titres à souscrire.

TX Group a fondé SMG Swiss Marketplace Group en 2021 en collaboration avec l’assureur coopératif bernois La Mobilière, l’éditeur argovien Ringier et la société d’investissement américaine General Atlantic, et y a intégré Homegate, Ricardo, Tutti et car4you. TX Group détient 30,7% de SMG.

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
