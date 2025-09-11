La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

SMG Swiss Marketplace Group ouvre son capital pour souscription

Keystone-SDA

L'opérateur de plateforme de petites annonces SMG Swiss Marketplace Group lance ce jeudi 11 septembre la constitution du carnet d'ordre en vue de son introduction en Bourse, agendée autour du 19 septembre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La fourchette de prix pour l’action est devisée entre 43 et 46 francs, valorisant ainsi théoriquement la société entre 4,2 et 4,5 milliards de francs.

Le prospectus de l’offre publié sur le site de SMG souligne que les 19,6 millions de titres ouverts à souscription dans un premier temps seront servis par deux des quatre co-fondateurs seulement: l’assureur La Mobilière et l’éditeur argovien Ringier. Un troisième, le fonds new-yorkais General Atlantic, contribuera à une éventuelle option de surallocation de 2,9 millions d’actions supplémentaires.

Le niveau de flottant doit ainsi s’établir entre 20 et 23% du capital total de SMG.

L’éditeur diversifié TX Group rappelle dans un communiqué séparé qu’il entend conserver intacte sa participation de 30,7%.

Pictet Asset Management et BlackRock se sont déjà engagés pour compte propre ou pour celui de clients à souscrire chacun à hauteur de 150 millions de francs de titres à un prix de 46 francs pièce.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision