2021 en chiffres: masques, inondations et travail des enfants

Voici un aperçu de 12 statistiques marquantes tirées de certains de nos articles les plus intéressants et les plus populaires de l'année écoulée.

Le Covid a continué, bien sûr, de dominer la couverture médiatique dans le monde entier. Toutes nos publications les plus lues en 2021 étaient liées à la pandémie. Le présent article ne tiendra pas compte de la grande quantité de données - infections quotidiennes, hospitalisations, décès, taux de vaccination - publiées par le gouvernement sur une base quasi quotidienne. Pour cela, vous pouvez lire Coronavirus: la situation en Suisse.

Janvier

50

Les résidents et résidentes suisses peuvent importer jusqu'à 50 kg de sel de table par an pour leur consommation personnelle. C'est l'un des nombreux faits marquants de notre dossier multimédiaLien externe sur le sel, l'une des rares matières premières d'origine locale en Suisse. Le long format regorge d'informations sur l'histoire de l'extraction et du commerce du sel dans le pays (sans oublier la contrebande), mais si vous en consommez un kilo par semaine, vous avez probablement d'autres préoccupations...

Février

50

Les étrangères et les étrangers sont toujours surpris d'apprendre que les femmes suisses n'ont le droit de vote que depuis 50 ans - 30 ans même dans un canton! Le 7 février 1971, les hommes suisses ont voté pour donner enfin aux femmes une voix politique (après avoir rejeté l'idée en 1959). Pour marquer cet anniversaire, nous avons produit une série d'articles, de vidéos et de galeries. Nous nous sommes entretenus avec Hanna Sahlfeld-Singer, l'une des premières femmes élues au Parlement en 1971, et quatre femmes du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, qui se souviennent avoir voté pour la première fois le 28 avril 1991.

Mars

51,2

Une autre votation qui a attiré l'attention internationale portait sur l'interdiction de se couvrir le visage en public. Après une campagne passionnée, 51,2% de l’électorat a dit OUI. La modification de la Constitution s'appliquera à la burqa et au niqab islamiques, mais pas aux masques portés pour des raisons de sécurité, de météo ou de santé (les masques contre le Covid sont donc légaux). Les burqas et les niqabs seront toujours autorisés dans les lieux de culte. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l’ONU n'a pas tardé à condamner l'interdiction, la qualifiant de «discriminatoire» et de «restriction envahissante des libertés fondamentales».

Avril

21

Les Suisses ont la réputation de former un pays polyglotte. Dans une enquête récente, 21% des personnes interrogées ont déclaré utiliser régulièrement trois langues (1,7% en utilisent régulièrement cinq). Mais il n'est pas rare d'entendre des Suisses de différentes régions du pays se parler en anglais. Cette situation ne fait pas l'unanimité, mais l'utilisation de l'anglais comme lingua franca est-elle bénéfique ou néfaste à la cohésion nationale?

Mai

152'000'000

Environ 152 millions d'enfants dans le monde sont classés dans la catégorie des enfants travailleurs, dont la moitié effectuent des travaux dangereux. Cependant, la situation est plus complexe qu'on pourrait le croire. Interdire aux enfants d'effectuer certains types de travaux pourrait-il en fait aggraver leur situation? Nous avons examiné la relation complexe entre les grandes entreprises suisses de chocolat et les récolteurs de cabosses de cacao en Afrique.

Juin

12

Une autre relation souvent simplifiée à l'extrême est celle entre les chasseurs et les animaux. À la veille d'une votation dans le canton des Grisons sur l'interdiction de la chasse aux enfants de moins de 12 ans, le réalisateur d'un nouveau documentaire sur la chasse - qui est également forestier et chasseur - a expliqué son mode de vie et son envie d'ouvrir les yeux de son public sur un monde que «presque personne ne comprend». En fin de compte, 79% de l’électorat a rejeté l'interdiction.

Juillet

5

De l’eau, de l’eau et encore de l’eau. Les pluies incessantes de cet été ont provoqué l'inondation d'innombrables routes et caves dans tout le pays. Bien que l'alerte la plus élevée - niveau 5 - ait été déclarée pour plusieurs lacs, aucun décès n'a été signalé. La Suisse s'en sort relativement bien par rapport à l'Allemagne voisine, où près de 200 personnes ont péri dans les inondations.

Août

360

Ernst A. Heiniger n'est pas seulement un photographe pionnier, mais aussi un cinéaste d'avant-garde: il a non seulement remporté deux Oscars pour Disney, mais il a aussi mis au point une technologie à 360° destinée à être diffusée dans des cinémas circulaires. L'argent qu'il a gagné en vendant son Swissorama lui a permis d'acheter une maison dans les collines d'Hollywood, où il a vécu le reste de sa vie. Sa mort en 1993 est passée inaperçue en Suisse, où il est encore relativement inconnu. Cependant, cette année, il a fait l'objet d'une grande rétrospective à Winterthour.

Septembre

1300

Dans notre article (hors covid) le plus lu de l'année, nous avons accompagné un Japonais de 40 ans dans ses derniers instants, accompagné par une organisation de suicide assisté à Bâle. L'aide au suicide étant illégale au Japon, Yoshi, atteint de la maladie du neurone moteur, a fait un douloureux vol de 12 heures pour la Suisse avec ses parents. Chaque année, environ 1300 personnes gravement malades ou handicapées mettent fin à leurs jours en Suisse.

Octobre

26

Fin octobre, les médias du monde entier se sont tournés vers Glasgow pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26. La Suisse a fait pression pour que tous les pays s'engagent à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, mais après le rejet par les Helvètes d'une nouvelle loi sur le CO2 en juin, certains ont décelé une odeur d'hypocrisie et ont demandé à la Suisse de balayer devant sa porte avant de donner des leçons aux autres.

Novembre

35

Que ressent la population étrangère qui ne peut pas voter, dans le pays où l’on organise le plus d’initiatives et de référendums au monde? Environ 35% de personnes étrangères vivant en Suisse n’ont pas le droit de voter au niveau national. Qu'est-ce que cela signifie pour le système unique de démocratie directe du pays? Notre datajournaliste a analysé les chiffres et s'est entretenu avec des personnes directement concernées.

Décembre

70'000'000

Nous avons commencé l'année avec du salé, terminons par du sucré. L'industrie sucrière suisse coûte aux contribuables environ 70 millions de francs suisses par an en subventions agricoles. Nous avons visité la plus grande sucrerie du pays et examiné les arguments pour et contre l'intervention de l'État.

Bonne année à toutes et tous!