Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Accident militaire mortel à Wimmis 12. juin 2008 - 17:15 Un accident de canot sur la rivière Kander, près de Wimmis (Oberland bernois) a causé la mort d'au moins un soldat. Les opérations de secours sont en cours. Le corps d'un militaire décédé a été repêché dans la rivière. Cinq autres soldats ont été admis à l'hôpital. Mais quatre militaires sont toujours portés disparus, selon le Département fédéral de la défense. Le drame est survenu jeudi matin lors d'un exercice à bord de deux canots pneumatiques. Il impliquait des soldats d'une compagnie de sûreté du transport aérien, qui effectuaient leur cours de répétition. Informé de l'accident, le conseiller fédéral Samuel Schmid a annulé son déplacement prévu ce jeudi à Bruxelles. Le ministre suisse de la défense devait participer à une réunion de la Force internationale du Kosovo (KFOR). Le dernier grave accident militaire en date remonte à moins d'une année. En juillet 2007, cinq recrues et un sergent avaient perdu la vie à proximité du sommet de la Jungfrau, victimes d'une chute mortelle provoquée par une coulée de neige.