Action de sauvetage pour les chalets suisses de Golden

L'un des six chalets du Village Edelweiss. Johann Roduit

Deux Suisses de l’étranger lancent une action pour sauver le Village Edelweiss, à Golden en Colombie britannique. Ce groupe de chalets ayant hébergé les pionniers suisses de la conquête des sommets des Rocheuses canadiennes a récemment été mis en vente. Le temps presse pour sauver ce patrimoine historique canado-suisse.

Ce contenu a été publié le 03 février 2022 - 17:25

Melanie Eichenberger

Johann Roduit. Johann Roduit

Membre depuis environ un an du Conseil des Suisses de l’étranger, Johann Roduit se bat pour la préservation de ce patrimoine culturel unique de la Suisse. «Premièrement, nous voulons rassembler les acteurs locaux du Canada et les acteurs internationaux de la Suisse, explique-t-il. Deuxièmement, nous allons organiser une campagne internationale massive de financement participatif (crowdfunding) pour acheter ce village. Enfin, nous demanderons à la communauté de soumettre toutes ses idées dans le cadre d’un crowdsourcing, dans le but de créer un projet durable à la croisée de la culture et du tourisme.»

Éviter une perte culturelle et historique

Ce groupe de chalets est mis en vente pour la somme de 2,3 millions de dollars canadiens. Mais ce qui est en jeu, ce n’est pas une simple transaction immobilière, c’est le sauvetage d’un pan de la culture et de l’histoire commune de la Suisse et du Canada.

Comme swissinfo.ch le révélait dans un article publié à la fin décembre, ces chalets présentent un intérêt historique indéniable, car ils ont abrité des guides de montagnes suisses qui avaient été engagés vers 1900 par la compagnie de chemin de fer Canadian Pacific Railway pour accompagner des touristes sur les sommets de la région. Ces guides avaient conquis pour la première fois nombre de sommets des Rocheuses canadiennes et leur avaient même parfois laissé leur nom.

Également Suisse de l’étranger, Ilona Spaar a consacré un livre (Swiss Guides) à l’histoire de ces guides venus de Suisse. «Le Village Edelweiss est l’un des principaux lieux de naissance de la culture de la montagne au Canada et doit être préservé pour les générations futures», plaide-t-elle. Elle lutte donc avec Johann Roduit pour préserver ce patrimoine. Ensemble, ils ont élaboré une stratégie à grande échelle pour sauver le village et ont lancé un siteLien externe web.

Vivant au Canada, Johann Roduit est convaincu qu’il existe une responsabilité morale de sauver ce patrimoine culturel unique. Les deux Suisses de l’étranger ont également réussi à convaincre Rudi Gertsch, le pionnier helvético-canadien de l’héliski, de participer à cette opération de sauvetage.

Ilona Spaar. zVg

Soutien suisse

Le sort des chalets suisses n’intéresse pas uniquement la population locale de Golden, en Colombie britannique, et la communauté des Suisses de l’étranger, mais également la Suisse officielle.

Le consul général de Suisse à Vancouver, Andreas Rufer, soutient l’initiative des deux Suisses de l’étranger. «La Suisse est fière d’avoir contribué à façonner cette région de montagne, que nous connaissons aujourd’hui comme une destination d’alpinisme et de tourisme de renommée mondiale», déclare-t-il.

Dans une émission diffusée sur les ondes de la radio publique suisse RTS, le patron de Présence Suisse, Nicolas Bideau, a récemment lui aussi assuré les deux Suisses de son soutien, même si la législation actuelle ne permet pas à la Confédération d’intervenir directement à l’étranger pour préserver le patrimoine suisse.

