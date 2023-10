Coût de la vie: bientôt la crise sociale?

© Keystone / Gaetan Bally

Assurance maladie, alimentation, électricité, loyers: le coût de la vie augmente massivement en Suisse. La situation devient de plus en plus inconfortable pour les plus pauvres, mais également pour la classe moyenne. Fonce-t-on vers la crise sociale? Faut-il une répartition plus équitable des charges? Participez à la discussion avec "dialogue", une offre de la SSR.

Ce contenu a été publié le 05 octobre 2023 - 15:00

Claire Micallef

De nombreux locataires devront bientôt payer leur loyer plus cher, les propriétaires répercutant la hausse des taux hypothécaires et l'inflation. Les charges vont elles aussi prendre l'ascenseur avec la hausse annoncée des prix de l'électricité.

Et ce n'est pas tout: les primes d'assurance maladie augmenteront en moyenne de 8,7% l'an prochain, de quoi alourdir encore la facture des ménages. Des ménages qui ont déjà vu leur pouvoir d'achat reculer ces trois dernières années, les salaires ayant crû moins vite que le renchérissement.

A quel point ce phénomène vous préoccupe-t-il? Face à la vie chère, les autorités en font-elles assez ou craignez-vous une explosion de la contestation sociale? Et quelles sont pour vous les solutions? Les salaires devraient-ils suivre l'évolution du coût de la vie? Faut-il socialiser le système et répartir les charges de manière plus équitable ou, au contraire, l'Etat doit-il se désengager et laisser faire le marché?

Notre espace de discussion ci-dessous vous donne la parole et vous permet de débattre avec l'ensemble de la population, dans les quatre langues nationales et en anglais.

Contenu externe

Et pour vous faire une idée plus complète de la problématique du coût de la vie en Suisse, l'équipe de "dialogue" a sélectionné pour vous une série d'articles, d'audios et de vidéos sur ce sujet. Des contenus venant des quatre coins du pays et traduits pour vous en cinq langues.

>>> Cliquez ici pour accéder à notre sélection dans "dialogueLien externe"

Articles mentionnés Pourquoi la Suisse a besoin de main-d’œuvre étrangère

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative