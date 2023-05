Comment naissent les fake news

Les chemins du web sont impénétrables – et souvent, il en ressort quelque chose de complètement différent. Keystone / Sebastian Gollnow

Le vaccin contre le Covid est-il inutile? L’exemple d’une nouvelle venant de Suisse montre comment la désinformation se propage à l’échelle internationale et quelles sont les forces à l’œuvre.

Ces dernières années, aucun sujet n’a généré autant de «fake news» que le coronavirus. Mais même si la pandémie est terminée, le sujet de la désinformation est loin d’être clos.

En avril, la «nouvelle» suivante s’est répandue dans les blogs grecs: la Suisse a retiré ses recommandations de vaccination et a complètement arrêté les vaccinations contre le Covid-19; en outre, tout effet secondaire de la vaccination sera dorénavant imputé au médecin qui a administré la dose. Il a également été indiqué que les vaccinations ont été classées comme dangereuses en Suisse.

Mais tout cela est faux!

L’organisation grecque de vérification des faits Ellinika HoaxeshLien externe a reconstitué l’itinéraire que ces fausses nouvelles - qui déforment les véritables informations fournies par l’Office fédéral suisse de la santé publique (OFSP) - ont suivi pour atteindre la Grèce via l’Allemagne.

Plusieurs médias s’emparent du sujet

Tout a commencé par un articleLien externe intitulé «Confirmation officielle: le vaccin est dangereux» dans le magazine suisse alémanique Weltwoche du 6 avril. Le lendemain, un portail allemand annonçaitLien externe: «Sensationnel: la Suisse retire toutes ses recommandations pour la vaccination Covid». Vingt-quatre heures plus tard, la nouvelle tombait sur un blogLien externe en Grèce et, dix jours plus tard, sur un autre médiaLien externe qui, à l’instar du blog, reprenait les illustrations du portail allemand.

La Grèce n’est pas restée un cas isolé. La «nouvelle» s’est répandue dans le monde entier. Simon Ming, de l’OFSP, dit avoir reçu des demandes de renseignements de la part de plusieurs organisations. L’agence de presse française AFP, le journal américain USA Today, l’agence de presse indienne Press Trust of India et d’autres médias ont effectué leurs propres vérifications et contacté l’OFSP.

À l’origine de l’affaire, on trouve une annonce de l’OFSP selon laquelle aucune nouvelle recommandation de vaccination contre le Covid-19 ne serait faite pour le printemps et l’été 2023. La raison: 98% de la population possède des anticorps contre le virus SRAS-CoV-2 et, en raison de la faible circulation attendue du virus, le risque de tomber gravement malade est pratiquement nul pour les personnes ne présentant pas de facteurs de risque. Pour les personnes présentant un risque particulier, l’OFSP recommande toutefois le vaccin si le médecin traitant le juge approprié.

Téléphone arabe

Ces fausses nouvelles qui déformaient radicalement la réalité de la stratégie de vaccination suisse sont apparues sur les blogs et les réseaux sociaux dans des versions légèrement modifiées, mais avec un contenu identique. Ce genre de fake news sont généralement diffusées par des portails et des militants de droite et se réfèrent souvent à des sources étrangères - quand l’article n’est pas purement et simplement recopié.

Andronikos Koutroubelis d'Ellinika Hoaxes, un portail grec spécialisé dans l'analyse des faits. swissinfo.ch

Andronikos Koutroubelis, d’Ellinika Hoaxes, le confirme. «En Grèce, une personne crée ou copie généralement un article qui est ensuite repris ou modifié par d’autres.» Dans le cas du coronavirus, il s’agit souvent de sujets tirés de sites web étrangers, principalement d’Europe occidentale ou des États-Unis.

Cet aspect est crucial pour la diffusion, en particulier dans les espaces numériques des langues mineures. Le contenu véridique des nouvelles entre dans un mécanisme semblable au «jeu du téléphone arabe et quelque chose de complètement déformé émerge à la fin», explique Andronikos Koutroubelis.

Il peut s’agir d’une manipulation délibérée, mais parfois c’est simplement le résultat d’une erreur de traduction, d’une exagération, d’une paresse. Les nouvelles ne sont pas toujours fausses dès le départ. «Les raisons sont très différentes, mais souvent les intérêts financiers jouent un rôle, parce que vous voulez attirer des gens sur votre site et gagner de l’argent grâce à la publicité», ajoute l’expert.

Dans le cas qui nous intéresse, l’article original de la Weltwoche a reçu peu d’écho en Suisse. Le magazine est en effet connu pour sa position critique par rapport aux mesures adoptées par les autorités durant la pandémie.

Un cas inhabituel

Ce qui a incité USA Today et Press trust of India à vérifier les faits, c’est la publication d’un militant d’extrême droite américain qui a déclaré: «La Suisse, une nation non alignée (qui ne fait partie ni de l’OTAN, ni de l’UE, ni des BRICS), est considérée comme un centre mondial de l’industrie pharmaceutique. Par sa déclaration, le gouvernement suisse reconnaît clairement qu’une analyse scientifique objective du rapport risques/bénéfices des ‘vaccins’ ne justifie en aucun cas la ‘vaccination’.»

La neutralité rend la Suisse particulièrement digne de confiance dans ce contexte. Cela fonctionne également en Grèce, explique Andronikos Koutroubelis: «La Suisse est perçue comme un pays sans scandale. Un rapport (apparemment) scandaleux prend donc une dimension supplémentaire qui alimente la spirale de l’indignation et attire les clics.»

Du côté de l’OFSP, Simon Ming note que les fausses nouvelles liées au coronavirus qui circulent en Suisse proviennent généralement de «sources internationales». Le fait qu’une nouvelle suisse ait été amplifiée et déformée dans le monde entier est plutôt inhabituel.

Relu et vérifié par Marc Leutenegger, traduit de l’allemand par Olivier Pauchard

