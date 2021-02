Les aumôniers militaires sur le front de la pandémie

De nos jours, l'aumônerie militaire est plus une affaire de dialogue et d'écoute que de rites. Vbs/ddps

Comme le monde civil, l’armée suisse a vu ses activités chamboulées par la pandémie de coronavirus. Les missions d’appui aux cantons ainsi que la limitation des mouvements ont été parfois psychiquement éprouvantes. Pour soutenir le moral des troupes, l’aumônerie de l’armée a multiplié ses interventions. Désormais, la tâche des aumôniers tient en effet plus de l’accompagnement de la personne que de l’encadrement spirituel.

Ce contenu a été publié le 09 février 2021 - 13:11

Au printemps dernier, l’armée a mobilisé des troupes pour appuyerLien externe les autorités civiles dans le cadre de la première vague de coronavirus. C’était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des soldats suisses étaient ainsi mobilisés. Et une nouvelle mission d’appui – cette fois essentiellement basée sur des volontaires – est en cours jusqu’à la fin mars pour faire face à la deuxième vague.

Face à la mort

C’est ainsi que des troupes sanitaires ont notamment été envoyées dans des hôpitaux pour épauler un personnel civil à la limite de la rupture. Une mission pas forcément facile sur le plan psychique.

«Imaginez un jeune qui doit quitter la vie civile du jour au lendemain pour se retrouver dans un hôpital à devoir s’occuper de personnes en train de mourir. J’ai par exemple récemment été en contact avec un soldat de 21 ans dont la mission était d’empêcher un patient de s’arracher ses tuyaux. C’est psychiquement éprouvant», témoigne le capitaine Stefan Junger, chef de l’Aumônerie de l’arméeLien externe (AA).

L’accompagnement de mourants est certes un cas extrême. Mais le simple fait d’être mobilisé et de devoir mettre sa vie civile entre parenthèses peut générer de l’anxiété.

Par ailleurs, tant pour les troupes mobilisées que pour celles effectuant un service normal tel qu’une école de recrues, il faut aussi compter avec le sentiment d’enfermement. Pour limiter au maximum le risque d’infection, sorties et congés ont été fortement limités, voire supprimés au cours des derniers mois. Or, rester confiné en caserne pendant des semaines ou des mois peut aussi avoir des effets néfastes sur le moral.

En cette période de pandémie, la présence de soldats dans un hôpital civil - comme ici aux Hôpitaux Universitaires de Genève en novembre dernier - ne surprend pas outre mesure. Keystone / Laurent Gillieron

Être à l’écoute

Dans ce contexte, l’aumônerie de l’armée a renforcé sa présence avec jusqu’à 35 personnes engagées au cours de la première vague. Et actuellement, cinq aumôniers sont actifs dans le cadre du service d’appui. Leur tâche: être disponible et à l’écoute pour tous ceux qui en ont besoin.

Cette tâche n’est pas propre à la mission d’appui. Le dépliant «Service d’assistance de l’armée» expose clairement la fonction des aumôniers. «L’Aumônerie de l’armée est au service de tous ceux qui recherchent écoute et conseil, qui se posent des questions liées au sens de la vie et qui désirent bénéficier d’un entretien personnel». Ce document officiel précise qu’il s’agit d’«un lieu d’écoute au service de tous les militaires, indépendamment de leur appartenance religieuse».

«L’expérience a été assez bonne, juge Stefan Junger. Les militaires engagés dans le cadre de l’opération d’appui étaient contents d’avoir à disposition une personne stable et facile à contacter. Parfois, il s’agissait simplement de jouer aux cartes avec eux.»

Pourtant, l’armée dispose de deux autres services d’aide à la troupe: un service psychopédagogique et un service social. Alors pourquoi se tourner vers des aumôniers en cas de difficultés ou d’un simple coup de blues? «Par rapport aux deux services, la particularité de l’aumônerie est d’être directement active sur le terrain», répond son responsable.

Aumônier avant tout

Avec ce concept d’assistance à la personne, on est bien loin d’une union du sabre et du goupillon. «L’aumônerie a changé, reconnaît Stefan Junger. Autrefois, c’était l’Église à l’armée. Aujourd’hui, il s’agit d’être proche des militaires, de partager leur quotidien.»

Dans un tel contexte, il n’y a pas de place pour le prosélytisme ou le sectarisme. Les principes de l’AA sont clairs: «En tant qu’institution publique, l’armée ne fait pas de distinction entre les militaires quant à leur appartenance religieuse, ecclésiale, confessionnelle, ou convictionnelle. L’armée exige donc de l’AA qu’elle adresse ses activités à l’attention de tous les militaires, sans distinction aucune.»

«En d’autres termes, cela signifie que l’on est d’abord aumônier et ensuite seulement religieux, explique Stefan Junger. Mais bien sûr, on ne cache pas son appartenance religieuse. Si une personne a besoin d’un soutien spirituel, nous le faisons, mais ce n’est pas la mission première.»

Ouverture à toutes les religions

La plupart des armées disposent d’un service d’aumônerie. Généralement, des aumôniers sont engagés pour s’occuper spécifiquement des troupes de leur propre confession. Les aumôneries militaires s’efforcent ainsi de répondre aux besoins des soldats de différentes religions présents dans leurs rangs.

Par exemple, l’armée française a établi une aumônerie musulmane en 2006. Et depuis cette même date, un prêtre orthodoxe du patriarcat de Moscou est détaché un mois par an à la Légion étrangère. Quant à l’armée allemande, elle a réintroduit dès cette année des rabbins pour s’occuper de ses 50 à 300 soldats de confession israélite.

En Suisse, l’aumônerie militaire collabore traditionnellement avec les Églises réformée, catholique et catholique-chrétienne. Depuis novembre dernier, cette collaboration a été étendue aux Églises évangéliques. Dans le communiquéLien externe publié à cette occasion, l’armée indiquait alors qu’«étant donné que la société suisse est de plus en plus multiculturelle, une telle ouverture constitue un réel besoin».

Pour l’heure, l’armée suisse ne compte pas (encore) d’aumôniers non chrétiens. Mais les choses pourraient changer. «Nous sommes en pleine discussion avec les autres religions, révèle Stefan Junger. En principe, nous sommes prêts à collaborer avec toutes les communautés religieuses qui acceptent le fonctionnement de base de l’AA. Mais il est difficile de dire quand cela débouchera sur des résultats concrets. Il faut d’abord leur faire comprendre qu’on ne recherche pas en premier lieu des imams ou des rabbins, mais des aumôniers qui ont un background musulman ou juif.»